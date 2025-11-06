「日経225ミニ」手口情報（6日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、11月限1万1852枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月6日の日経225ミニ期近（2025年11月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万1852枚だった。
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 11852( 11852)
ソシエテジェネラル証券 5809( 5809)
SBI証券 6737( 3475)
楽天証券 5120( 3002)
三菱UFJeスマート 1738( 1476)
松井証券 910( 910)
フィリップ証券 309( 309)
日産証券 245( 245)
マネックス証券 184( 184)
バークレイズ証券 95( 95)
インタラクティブ証券 38( 38)
シティグループ証券 20( 20)
ドイツ証券 9( 9)
岩井コスモ証券 3( 3)
ゴールドマン証券 3( 3)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 214345( 214345)
ソシエテジェネラル証券 96506( 96506)
SBI証券 99744( 47164)
楽天証券 58884( 28888)
松井証券 26090( 26090)
バークレイズ証券 23487( 23487)
サスケハナ・ホンコン 11361( 11361)
日産証券 9470( 9470)
三菱UFJeスマート 14912( 8688)
マネックス証券 4930( 4930)
JPモルガン証券 4761( 4761)
ビーオブエー証券 4721( 4721)
ゴールドマン証券 3800( 3800)
BNPパリバ証券 2448( 2448)
フィリップ証券 1842( 1842)
みずほ証券 1169( 1169)
モルガンMUFG証券 937( 937)
インタラクティブ証券 739( 739)
大和証券 531( 531)
UBS証券 510( 510)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 108( 108)
ソシエテジェネラル証券 91( 91)
SBI証券 80( 42)
マネックス証券 29( 29)
フィリップ証券 15( 15)
三菱UFJeスマート 25( 13)
楽天証券 55( 9)
JPモルガン証券 7( 7)
日産証券 7( 7)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース