　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月6日の日経225ミニ期近（2025年11月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万1852枚だった。


◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 11852(　 11852)
ソシエテジェネラル証券　　　　5809(　　5809)
SBI証券　　　　　　　 　　　　6737(　　3475)
楽天証券　　　　　　　　　　　5120(　　3002)
三菱UFJeスマート　　　　　　　1738(　　1476)
松井証券　　　　　　　　　　　 910(　　 910)
フィリップ証券　　　　　　　　 309(　　 309)
日産証券　　　　　　　　　　　 245(　　 245)
マネックス証券　　　　　　　　 184(　　 184)
バークレイズ証券　　　　　　　　95(　　　95)
インタラクティブ証券　　　　　　38(　　　38)
シティグループ証券　　　　　　　20(　　　20)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　 9(　　　 9)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 3(　　　 3)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 3(　　　 3)


◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　214345(　214345)
ソシエテジェネラル証券　　　 96506(　 96506)
SBI証券　　　　　　　 　　　 99744(　 47164)
楽天証券　　　　　　　　　　 58884(　 28888)
松井証券　　　　　　　　　　 26090(　 26090)
バークレイズ証券　　　　　　 23487(　 23487)
サスケハナ・ホンコン　　　　 11361(　 11361)
日産証券　　　　　　　　　　　9470(　　9470)
三菱UFJeスマート　　　　　　 14912(　　8688)
マネックス証券　　　　　　　　4930(　　4930)
JPモルガン証券　　　　　　　　4761(　　4761)
ビーオブエー証券　　　　　　　4721(　　4721)
ゴールドマン証券　　　　　　　3800(　　3800)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　2448(　　2448)
フィリップ証券　　　　　　　　1842(　　1842)
みずほ証券　　　　　　　　　　1169(　　1169)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 937(　　 937)
インタラクティブ証券　　　　　 739(　　 739)
大和証券　　　　　　　　　　　 531(　　 531)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 510(　　 510)


◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 108(　　 108)
ソシエテジェネラル証券　　　　　91(　　　91)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　80(　　　42)
マネックス証券　　　　　　　　　29(　　　29)
フィリップ証券　　　　　　　　　15(　　　15)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　25(　　　13)
楽天証券　　　　　　　　　　　　55(　　　 9)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 7(　　　 7)
日産証券　　　　　　　　　　　　 7(　　　 7)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　　 1)


※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース