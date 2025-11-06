「日経225ミニ」手口情報（6日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、11月限2万645枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月6日の日経225ミニ期近（2025年11月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万645枚だった。
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 20645( 20645)
ソシエテジェネラル証券 13131( 13131)
楽天証券 4390( 3562)
SBI証券 6247( 2219)
松井証券 744( 744)
マネックス証券 253( 253)
日産証券 218( 218)
フィリップ証券 193( 193)
インタラクティブ証券 168( 168)
三菱UFJeスマート 330( 144)
バークレイズ証券 34( 34)
広田証券 31( 31)
シティグループ証券 20( 20)
ドイツ証券 10( 10)
立花証券 8( 8)
岩井コスモ証券 3( 3)
共和証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 266788( 266778)
ソシエテジェネラル証券 141611( 141601)
バークレイズ証券 36923( 36923)
SBI証券 80222( 34660)
サスケハナ・ホンコン 31620( 31620)
松井証券 31028( 31028)
楽天証券 55732( 28514)
日産証券 19271( 19271)
JPモルガン証券 10541( 10541)
三菱UFJeスマート 14852( 8810)
BNPパリバ証券 8810( 8810)
東海東京証券 7249( 7249)
ビーオブエー証券 5584( 5584)
モルガンMUFG証券 5542( 5542)
野村証券 5374( 5234)
マネックス証券 4966( 4966)
シティグループ証券 3923( 3923)
ゴールドマン証券 3825( 3787)
広田証券 3745( 3745)
みずほ証券 2829( 2829)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 159( 159)
ソシエテジェネラル証券 135( 135)
フィリップ証券 58( 58)
SBI証券 69( 35)
楽天証券 40( 28)
三菱UFJeスマート 33( 15)
マネックス証券 11( 11)
JPモルガン証券 9( 9)
松井証券 4( 4)
インタラクティブ証券 2( 2)
ゴールドマン証券 1500( 0)
UBS証券 1500( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
