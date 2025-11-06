大垣競輪の「スポーツニッポン杯・CTC杯（F1）」S級決勝戦が行われ、佐藤友和（42＝岩手）が直線で鋭く伸びてV。10月の大宮F1以来、今年2度目の優勝を飾った。松岡辰泰がタイヤ差の2着。人気を集めた松本貴治は3着に終わった。

岡本がスタートを決めて山田諒―山口―岡本―松本―佐藤友―杉本―松岡辰で周回。追い上げる松本の動きに合わせて山田が先行態勢。予想通り中部ペースとなった。

中団に切り替えた松岡辰がバック手前から鋭い捲りで中部勢を捲る。松本がこれを追う形となったが、バランスを崩して伸び切れない。松岡辰が押し切るかに見えたが、松本マークの佐藤友が外を一気に強襲してVゴールを決めた。

「気持ちは1着だったんですが、目線では負けていたかなと思った。うれしいですね」

今年6月までは4勝。後半戦に入ってから10勝、2Vと盛り返した。今節は3、3着での勝ち上がり。「車が進んでいます」と確かな手応えを感じていた。

「（8月）オールスターの後半に2勝してから伸びる感覚がありました」。G1は2Vの実力者。ベテランの域に入っても衰えを見せないのは、さすがの底力。グレードレースでも威力のある決め脚で存在感をアピールする。

◇佐藤 友和（さとう・ともかず）1983年（昭58）2月13日生まれ、岩手県出身の42歳。88期生として03年7月デビュー。通算1809戦452勝。主な優勝はG1全日本選抜（10年）、寛仁親王牌（12年）、G2東西王座戦（07、08年）、共同通信社杯（08年）、サマーナイトフェスティバル（13年）。1メートル68、75キロ。血液型O。