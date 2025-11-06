「日経225先物」手口情報（6日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限2万2897枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月6日の日経225先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万2897枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 22897( 20336)
ソシエテジェネラル証券 12071( 11821)
サスケハナ・ホンコン 3884( 3884)
バークレイズ証券 3738( 3406)
野村証券 6075( 2360)
モルガンMUFG証券 2289( 2163)
ゴールドマン証券 3665( 2148)
JPモルガン証券 2366( 1802)
ビーオブエー証券 1177( 1007)
SBI証券 2823( 978)
日産証券 1125( 974)
みずほ証券 1698( 936)
BNPパリバ証券 1250( 836)
松井証券 764( 764)
楽天証券 777( 529)
ドイツ証券 630( 509)
三菱UFJeスマート 505( 407)
SMBC日興証券 1171( 391)
大和証券 840( 377)
インタラクティブ証券 295( 295)
UBS証券 468( 0)
三菱UFJ証券 417( 0)
岡三証券 89( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 173( 173)
ABNクリアリン証券 84( 84)
松井証券 53( 53)
SBI証券 23( 21)
楽天証券 16( 8)
三菱UFJeスマート 6( 6)
JPモルガン証券 5( 5)
バークレイズ証券 4( 4)
日産証券 3( 3)
光世証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
ゴールドマン証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
野村証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース