俳優の吉田栄作さんが主演する『ミュージカル 「クリスマス･キャロル」 〜 National Tour 2025〜』の稽古場取材会が行われ、共演の土屋アンナさん、吉田要士さんとともに意気込みを語りました。



【写真を見る】【 吉田栄作 】 ２度目の ‟ クリスマス･キャロル ” は 「家族に観てもらいたい」 今年9月に第一子誕生



3年ぶり2回目のスクルージ役となった栄作さんは‟2022年はコロナ禍での全国ツアーで、近い将来もう一度この作品をやらせていただけたら嬉しいなと思っていたので、今回実現できたのは嬉しい”と笑顔。続けて、‟再演で難しいのは、新鮮さを保つことだけど新鮮さは進化だと思って毎日稽古で積み上げています”と語りました。

今回2回目のミュージカル出演となる土屋さんは異なる3人の女性を演じます。演じる難しさについて土屋さんは‟おっとりした、品のある役にっていうのが本当にどうしようって思ったけど、自分の中で気持ちを考えていくうちに自然とその役になれたらいいなって思って、向いていないと思わず、逆に楽しくなっています。”と明かすと、‟墓堀りばあちゃんはイメージより凄いかも”とアピールしました。

今作では歌唱指導もしているマーレイ役の要士さんは栄作さんの凄さについて‟1日目から完璧でいうことがない。前回と全然違う形でやっている”と絶賛しました。





今年9月に第一子が誕生し、パパとなった栄作さん。「観てもらいたい人」について聞かれると、‟それこそ家族に観てもらいたい”と明かしました。





また、本作ならでは注目ポイントについて栄作さんは‟この作品はとにかくもう難しいことも考えずに観れて、もう子どもから大人まで楽しめるクリスマスムードももう満載で、華やかで楽しくて悲しくて、やっぱりクリスマスが近づいてくるとみんなワクワクしてくると思うんでね。お近くに行く場合には、今年2025年のクリスマスはぜひこのね、作品を見ていただいて、大切な人と観ていただいて、またその2025年のクリスマスの思い出にしていただけたらなと思ってます。”と呼びかけました。



【担当：芸能情報ステーション】