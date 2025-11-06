ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Îµì·¿iPhone¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÃíÌÜ¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÏºÇ¿··¿¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤Ù¤¡×
¡¡µåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£×£Ó¡Ë£²Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Î¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤òÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¢¥¹¥í¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¶Æü¡Ë¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤«¤é¿ôÆü¸å¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎºÊ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡×¤È¡Ö¿¿Èþ»Ò¤µ¤óÆÃ½¸¡×¤Îµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï£³Æü¡ÊÆ±£´Æü¡Ë¤Ë¥í¥¹»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤Î¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤ÎÆ°¤ÃíÌÜ¡£¡Ö£×£ÓÃæ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎºÊ¤¿¤Á¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢ÆÃ¤ËÂçÃ«Áª¼ê¤ÎºÊ¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤ÏÉ×¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÖÅÙ¤ÇºÆ¤ÓÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¥Ñ¥ì¡¼¥ÉÃæ¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤¬ÂçÃ«Áª¼ê¤Î´î¤Ó¤ò¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ë¼ý¤á¤è¤¦¤ÈÉ¬»à¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÏÈà½÷¤Î¹ÔÆ°¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¤¹¤°¤Ë£Ó£Î£Ó¤ÇÈ¿±þ¤ò¶¦Í¤·¤¿¡×¤Èµ¤¹¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¼¡¡¹¤Ë¾Ò²ð¡£¡ÖæÆÊ¿¤Î»£±Æ¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¥Þ¥ß¥³¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥Þ¥ß¥³¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡×¡ÖÂçÃ«¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡£¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¹¥°ÕÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬µì·¿¤Î¡Ö£é£Ð£è£ï£î£å¡¡£±£³¡¡£í£é£î£é¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤âÃíÌÜ¡£¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¥Þ¥ß¥³¤Ë¡ÊºÇ¿··¿¤Î¡Ë¡Ø£±£·¡¡£Ð£ò£ï¡¡£Í£á£ø¡Ù¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤Î°Õ¸«¤òºÜ¤»¤ë¤È¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤Î±ü¤µ¤ó¤¬»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÏÈà½÷¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤òÅ¾ºÜ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±µ»ö¤Ï¤µ¤é¤Ë±èÆ»¥Õ¥¡¥ó¤Î¡ÖÂçÃ«¡¡¥Þ¥Þ¤È·ëº§¤·¤Æ¡×¤È¤Î¥×¥é¥«¡¼¥É¤ËÂÐ¤·¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤¬¾Ð´é¤ÇÂçÃ«¤ÎÌÜ±£¤·¤ò¤·¤¿¹ÔÆ°¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤À¤ÈÊó¤¸¤¿¡£