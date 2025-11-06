「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（48）が6日、X（旧ツイッター）を更新。ジェンダーにまつわる私見をつづった。

「女性が出世したり、契約を取ると、『女を使ってる』と言われる。『契約取れるならなんでもやって来い！』と上司に言われて、接待に送り出された男性は『男を使ってる』と言われない」と前置きした上で「男性がジムに通って筋肉付けたり、宴会芸を仕込んでも『男を使ってる』とは言われない。“女を使う“は何故ダメなの？」と投げかけた。

この投稿に対し「『女を使う』という表現がダメなのは、成果を女性であることに結びつけて努力や能力を矮小（わいしょう）化する偏見を含むうえに、その発想が男性には適用されない不公平な二重基準だからだと思う」「多くの職場＝男の現場 が理由では無いでしょうか。女性の職場（例えば下着メーカー）で男が光れば 同じよう見え方が変わる」「営業の仕事をしていた頃、言われましたね まぁ『どう言われようと結果出したもん勝ち、悔しいのを何かのせいにしたいのだな、かわいそうに』と思いながら仕事してました」などと書き込まれていた。