元SKE48菅原茉椰、アソビシステムに所属 今後もマルチに活動
【モデルプレス＝2025/11/06】元SKE48の菅原茉椰が、アソビシステムに所属したことがわかった。
【写真】松井珠理奈・菅原茉椰ら、SKE48公式サイトに“そっくりさん”掲載される
8月31日をもってSKE48を卒業した菅原。今後も引き続き、タレント、俳優、モデルなどマルチに活動していくという。（modelpress編集部）
生年月日：2000年1月10日
出身地：宮城県仙台市
身長：165cm
趣味：散歩（毎日1万歩以上）、ラーメン（年間100杯ほど）、ダーツ
【Not Sponsored 記事】
◆菅原茉椰、アソビシステムに所属
◆菅原茉椰プロフィール
