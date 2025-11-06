SMエンタジャパンから日本人8人組ガールズグループ「GPP」デビュー決定 少女時代・aespaら手掛けたディレクターがプロデュースに参加
【写真】「ガルプラ」にも参加 SMジャパンでデビューするメンバー
◆SMエンタジャパンから初ガールズグループデビュー決定
SM ENTERTAINMENTが輩出したBoA、東方神起、SUPER JUNIOR、少女時代、SHINee、EXO、Red Velvet、NCT、aespa、RIIZEなど、世界的アーティストの日本活動をマネジメントしてきたSM ENTERTAINMENT JAPANから、待望の第1号ガールズグループ・GPP（ジーピーピー）が、2025年12月16日に先行デジタルシングル「Bring it Back」をリリースし満を持してデビューする。
◆新ガールズグループ・GPP、オーディション番組出身者も所属
オーディション番組出身者、トップダンサー、女優、モデルなど多岐にわたるバックボーンを持つ平均年齢21歳の日本人8人が、K-POP直伝の約1年半に及ぶ過密かつ徹底的トレーニングを耐え抜き、崖っぷちの決意を胸にデビュー。グループ名の「GPP（ジーピーピー）」は、「G：限界突破（Genkai toppa）」と「PP：Paper Plane（紙飛行機）」を意味する。幾度となく試練を受け折り目をつけられ（経験を重ね）ながら、力強くどこまでも遠くへ飛んでいく「紙飛行機」のように、常識を打ち破り、日本の音楽シーン、そして世界へ飛び立つという彼女たちの強い覚悟と挑戦を体現した名称である。
プロデュースには、25年間にわたりSM ENTERTAINMENTで東方神起、SHINee、少女時代、f(x)、EXO、Red Velvet、aespa、RIIZEのパフォーマンスディレクターを務め、現Keens代表取締役のシム・ジェウォン氏と、SM ENTERTAINMENTの4人組ロックバンド・TRAXのジェイ・キム氏が参加。シム氏は最近では、aespaの東京ドームコンサート「SYNK：HYPER LINE」の総合演出や、Red Velvet・アイリーンの1stアルバム「Like A Flower」のプロデュースパートナーとしても知られている。
SM ENTERTAINMENTならでは“世界最高水準”の育成ノウハウによる、圧巻のダンスパフォーマンスと生きた歌唱力、そして8人それぞれの強烈な個性と華やかさを兼ね備えた“J−POPの新たなマスターピース”を日本から世界へ発信していく。
◆SMエンタジャパン新ガールズグループGPP、新番組も決定
そんな彼女たちのデビューへの軌跡に密着し、始まったばかりの夢への道筋を描くドキュメント番組「GPP Fly〜崖っぷち紙ヒコーキのテイクオフ〜」が2025年11月29日・深夜25時より、BSフジでの放送を皮切りに決定。世界水準のパフォーマンスへ到達するための汗と涙のトレーニングや、デビューへの道のりに密着。パーソナルインタビューではメンバーの素顔に迫る。本放送ではスタジオMCにベッキーを迎え、スタジオゲストとともにGPPを温かくモニタリングしながらざっくばらんにトークを展開。限界突破の過程を見届ける。BSでの放送後にはTVerとFODでの見逃し配信と、12月よりフジテレビでも再放送され、それに先駆けてGPPオフィシャルYouTubeチャンネルでは、11月14日20時に＃1が配信スタートする。
◆SMエンタジャパン新ガールズグループGPP、1月にメジャーデビュー
2026年1月14日には、1stシングル「Bring it Back」をリリースし満を持してメジャーデビュー。表題曲「Bring it Back」は、“音楽を視覚で拡張するチーム”というGPPのモットーに沿い、壮大な世界観を感じられる、Drum＆Bass、EDM、Dubstep、Urban、HipHopなどさまざまなジャンルを融合させた楽曲。歌詞にはどんな困難が訪れようとも立ち向かい乗り越えるという、メンバーの固い意志と決然とした精神が込められ、パフォーマンスと共に曲の冒頭からラストまで強い信念が感じられる。
常識を打ち破り、「時代の最前線をGPPが奪いにいく！」という彼女たちの“宣戦布告”ともいえる、エッジの効いたキラーチューン。「Bring it Back」デジタルリリース前夜の12月15日はGPPの初お披露目となる決意表明を込めた「GPP Debut Showcase Live」を都内某所で開催する。
◆GPPメンバープロフィール
◆RINKA（安藤梨花）
エネルギーを爆発させ、ストイックに自分を追い込むオールラウンダー。ダンス・歌を完璧に操り、その圧倒的な存在感から目が離せないグループの”核”。ステージの全てを掌握するカリスマ。
◆HONOKA（伊藤帆乃花）
唯一無二の「魂の歌声」で聴く者の心を揺さぶる、グループのメインボーカル。豊富なステージ経験を武器に、その歌声でパフォーマンス全体に深みと説得力をもたらす。
◆ANAMI（大園亜波）
クラシックバレエで培った繊細な表現力と、抜群の運動神経から繰り出すパワフルな動きを両立。グループの表現の幅を無限に広げ、ステージに深遠な美をもたらす表現者。
◆MOMOKA（栗田桃花）
演技で培われた表現力と、ハスキーでソウルフルな歌声が融合。グループのサウンドに予測不能な“化学反応”を起こし、楽曲の世界観を立体的に描き出すキーパーソン。
◆MIKA（郄宮美香※「高」は正式には「はしごだか」）
数々の世界大会優勝経験を持つ「ダンスの神童」。コレオ・トレーナー経験も豊富なグループのメインダンサー＆ラッパーとして、技術と創造性でパフォーマンスを牽引する。
◆MIA（ニュービー未亜）
英国人の父を持ち、透明感あふれるボイスとミステリアスなビジュアルで観客の視線を奪う存在。その唯一無二の雰囲気が、グループに幻想的な色彩を加える。
◆SARA（宮崎晃）
豊富なバックダンサー経験で証明された安定感と、周囲を照らす“太陽のような明るさ”が魅力。確かな実力でパフォーマンスを支えつつ、グループの雰囲気を創り出すムードメーカー。
◆LUNA（渡辺瑠奈）
モデル経験で磨かれた長い手足を活かしたダイナミックな表現が真骨頂。ステージに強烈な迫力をもたらすダイナミック・ルーキーとして、グループのビジュアルインパクトを担う。
(modelpress編集部)
