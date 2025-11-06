倖田來未、息子とフロリダユニバ満喫「可愛いがいっぱい」「仮装マスク強烈」と反響
【モデルプレス＝2025/11/06】歌手の倖田來未が11月5日、自身のInstagramを更新。アメリカ・フロリダ州オーランドにある「ユニバーサル・スタジオ・フロリダ」に息子と訪れた様子を公開した。
【写真】42歳歌姫、フロリダユニバで美脚披露
倖田は「ユニバ行ってきたよー」と報告し、キャラクターのカチューシャを着用してパークを楽しむソロショットを投稿。パークには家族で訪れたようで、「息子はワイヤットの仮装で行きました」「残念ながら、マスクは外さなきゃいけなかったのですが、とてつもなく盛り上がっていた」と息子が被っていたと思われるマスクの写真や、2人が写った動画も公開している。
この投稿に、ファンからは「可愛いがいっぱい」「めちゃくちゃ満喫してる」「すごく楽しそう」「息子くんも喜んでるでしょうね」「仮装マスク強烈」といったコメントが寄せられている。
倖田は2011年12月13日、KENJI03との結婚を発表。2012年7月16日に第1子となる男児を出産した。（modelpress編集部）
