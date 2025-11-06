ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとネオ昭和アーティストの阪田マリンが木曜日にパーソナリティーを務める番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）。「イタズラ」をテーマにメール募集を行ったところ、リスナーからさまざまなメールが寄せられた。

営業職の男性リスナーは、休みの前日、部下に「明日は休みやから、俺の営業車に乗っていいで」といってキーを渡した。ただ、「真夏なのに暖房を風量マックスでつけておく」「カーラジオを爆音でかける」「ワイパーを1番速いモードにしておく」というトラップを仕掛けた状態でエンジンを切っておいたという。

翌日の朝9時、部下から「何してくれてるんですかーー！！」と電話があり、朝から笑い転げたそうだ。サマンサは「最低！」といいながらも笑い、マリンは「真夏の暖房が1番きついですよね」と同情していた。

ほかに、「両親から何度も『お前は橋の下から拾ってきた』というウソをつかれた」というメールが送られてきた。いま考えればウソだと気づくことができるが、子どものころは本当に信じていたのだそう。

これに対し、2人は「私も言われていた」と共感。サマンサは子どもながらに、「それで育ててもらってるのは申し訳ないわね」と思っていたことを明かした。

さらにマリンは、「『雷が鳴ったらヘソをとられるから隠せ』と言われて信じていた」と振り返った。

ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとネオ昭和アーティストの阪田マリン

この日のゲストは、松竹芸能所属の若手芸人「流石にフィーバー」の2人（野尻野サイドステップ、良元カルビ）。サマンサが良元に読み上げるようにと渡したメールには、付き合いの悪い友人に対するイタズラがつづられていた。

リスナーは友人と暇をしていたため、いつも飲みを断る友人Aに「これからCAとコンパやねんけど、1人急きょ来れなくて。A君来てや」とメールを送ってみたという。すると、Aからは「今日は暇やし、行くわ」という返信が。Aが店に来たところ、そこにいるのはリスナーと友人という男2人。リスナーいわく、「Aはバツがわるそうに笑っていた」という。

飲み会で仕掛けたイタズラ（イメージ）

このメールに対し、良元は「これ、野尻野が送ったメール？」と驚きの表情。というのも、野尻野も同じような行動をするのだとか。良元がサウナに誘って断られたまさにその日に、野尻野はほかの芸人から誘われたコンパに参加していたのだという。



「なんやと思ってんの、コンパを」とサマンサに言われると、野尻野は「戦闘だと思ってます」と即答。サマンサの「それは“銭湯”とかかってんの？」という言葉に、野尻野がすかさず「そうです！」と返すと、スタジオは笑いで包まれた。

サマンサ・アナンサと阪田マリン、流石にフィーバーの2人

（文＝バンク北川 / 放送作家）



※ラジオ関西『Clip木曜日』2025年10月30日放送回より