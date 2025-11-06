霜降り明星・せいや「うたコン」初登場 「およげ！たいやきくん」披露
「うたコン」ナンバーワンソング特集（C）NHK
11月11日の「うたコン」（NHK総合よる7時57分〜）は１が並ぶ日にちなんで、ナンバーワンソングを特集する。
オープニングは、ことしデビュー30周年の岡本真夜。ミリオンセラーを記録したデビュー曲「TOMORROW」を届ける。大川栄策は、1983年度の年間ランキング１位を獲得した「さざんかの宿」を、小林幸子は自身最大のヒット曲「おもいで酒」を、May J.は2014年映画興行収入ランキング１位を獲得した「アナと雪の女王」の主題歌「レット・イット・ゴー 〜ありのままで〜 (エンドソング)」を披露する。
また、今年歌手デビューしたお笑いコンビ霜降り明星のせいやが本名である石川晟也として、うたコン初登場。日本で最も売れたシングル曲「およげ！たいやきくん」を披露。
市川由紀乃は中森明菜の名曲「ミ・アモーレ」を、ISSAは大ヒットドラマの主題歌で小田和正が歌った「ラブ・ストーリーは突然に」を歌う。
人気コーナー「プレイバック紅白」では、1977年の第28回NHK紅白歌合戦を振り返る。この年に初出場を飾った狩人が登場。当時の思い出を語り、初出場の紅白で歌った「あずさ２号」を披露する。
番組後半では、話題の“流し”田内洵也が登場。桑田佳祐がプロデュースした楽曲「深川のアッコちゃん(produced by 夏 螢介 a.k.a. KUWATA KEISUKE)」を披露。番組へのSPメッセージも!?
また、石川晟也（霜降り明星せいや）は自身が作詞を手がけたデビュー曲「オカンのLINE」を、ISSAは、新曲「Everything is a part of My Life.」を、music concertoの生演奏とともにお届け。