秋本番。旅行の計画を立てている方も多いのではないでしょうか。旅行の大きな楽しみがグルメ。日常の喧騒から離れ、ゆっくり美味しいものを味わうのは至福のひとときです。

全国に71のホテル・宿・テーマパークなどを展開するENSEN HOLDINGS株式会社は、「大江戸温泉物語 あわづグランドホテル」「大江戸温泉物語 ホテル蘭風」の3施設で2025年7月1日（火）より「大江戸三つ星バイキング」をスタート。

筆者は以前にも「大江戸温泉物語」のホテルに宿泊したことがあり、その度に「ごはんが美味しいな〜」と思っていたのですが、「大江戸三つ星バイキング」は通常のビュッフェよりもさらにパワーアップしたお食事がいただけるということで興味津々。「大江戸温泉物語 あわづグランドホテル」に伺わせていただきました！

「大江戸三つ星バイキング」は、市場直送の海鮮や黒毛和牛など、 海の幸から山の幸まで、こだわりの食材をふんだんに使用。

新鮮なお刺身がずらり。

この日はマグロの他、スズキなどの白身魚もあり、色々な旨みを味わえてとても嬉しかったです。ビュッフェスタイルなので好きなだけいただけて、贅沢の極み…！

握り寿司も大人気でした！

地産地消にこだわったメニューが用意されていて、その土地ならではの魅力ある風味や食文化を楽しめることもポイント。金沢といえばの海鮮を存分に楽しめます。紅ズワイガニ、ホタテ、アワビなどをテーブルにある蒸し器で蒸していただきます。

蒸したてアッツアツの海鮮を頬張る幸せ…！！何もつけなくても美味しいのですが、塩、お醤油、ポン酢などで味変しながらたくさんいただきました。

ソフトドリンク飲み放題はビュッフェの値段に含まれるのですが、筆者はアルコール飲み放題を追加し、豪華なお食事と共に楽しみました。生ビールやサワーはもちろん、石川県といえば！の日本酒も大充実。天狗舞を冷酒でいただき、とても美味しかったです。

朝食も品数豊富な豪華ビュッフェ。天然本まぐろの赤身や中トロをはじめ、海鮮漬けやいかソーメンを自由にのせる、特撰海鮮丼など朝から贅沢。宿の朝食に欠かせない焼き魚は卓上にある網で焼いていただけるのも嬉しい限り。朝からたっぷりいただきました！

筆者は海鮮が大好きなので、今回は海鮮を中心に楽しみましたが、ビーフステーキなどお肉のメニューも大充実。治部煮など石川県の郷土料理から、フライドポテトやカレーなどお子様が大好きなメニューまでバラエティ豊かなのでご家族みんなで楽しめます。皆さん素敵な笑顔でお食事を楽しんでいる様子が印象的でした。

※提供時間・サービス内容は公式サイトを確認してください。

温泉も広々としていて、脱衣所から浴室までがフラットな床で構成されていて、お子様やお年寄りも安心のつくり。美味しいものを食べて、温泉でゆったりして、とてもリラックス出来ました。施設内にはカラオケやゲームコーナーもあるので、ガッツリ遊びたい派にも嬉しいですね。

金沢は兼六園など観光スポットも大充実。大江戸温泉物語 あわづグランドホテルから車で40分ほどの場所にある「いしかわ動物園」でユキヒョウたちを見て帰路につきました。

秋のおでかけ候補に、「大江戸三つ星バイキング」をチェックしてみてはいかがでしょうか？

大江戸温泉物語 あわづグランドホテル（石川県 / 粟津温泉）

住所 ：石川県小松市粟津町ワ-36

公式サイト ：https://www.ooedoonsen.jp/awazu-gh/

※今回の宿泊は取材のため、大江戸温泉物語 あわづグランドホテル様にご提供いただいています。