董府の主要建築群の正門。（呉忠＝新華社記者／艾福梅）

【新華社銀川11月6日】中国寧夏回族自治区呉忠市にある董府は、清末の名将、董福祥（とう・ふくしょう）の邸宅として光緒28（1902）年に建築が始まり、3年をかけて完成した。同自治区で唯一、保存状態の良い清代の高官邸宅であり、建物の規模は壮大で、素朴ながらも優雅な様式を特徴とする。2006年には全国重点文物保護単位（国宝・重要文化財）に指定された。

邸宅を囲んでいた外郭と防御用の外堀はすでに消失してしまったが、主要建築群と囲壁は今も残っている。主要建築群は中国伝統のれんがと木材による精巧な斗拱（ときょう＝ますぐみ）構造となっている。囲壁の高さは8.5メートルで、黄土を突き固めて築かれている。

董府の外壁と大門（正門）。（呉忠＝新華社記者／艾福梅）

建物には彫刻や彩色画などの技法が駆使され、碑や扁額、書画、対聯（ついれん＝対句）などによる装飾も施されて、董府は寧夏の明清建築史を研究する上での実例となる。精緻な職人技は、中国人特有の伝統的な居住空間への美意識と礼制に基づくしきたりや習慣を映し出している。

董福祥は1908年、この邸宅で没した。董府はその後、匪賊による略奪、基層政府の駐在地や学校の臨時校舎への転用など、数奇な運命をたどった。2009年には文化財部門が専門家を組織して緊急修復と保護事業に着手。20年、修復を終えた董府が正式に一般公開された。（記者/艾福梅、呉天麟）

囲壁の上から見下ろした董府の主要建築群。（呉忠＝新華社記者／艾福梅）

董府の奥にある中後院。董福祥の生前の住まい。（呉忠＝新華社記者／艾福梅）