旅の途中で、手仕事に触れる。登録有形文化財「沼津倶楽部」で体感する LUGGAGE LABEL 企画展
吉田カバンのブランド「LUGGAGE LABEL（ラゲッジレーベル）」が、静岡県沼津市にある宿泊施設「沼津倶楽部」で企画展「旅籠 温故知新 - Wen old wisdom new -」を開催しています。会期は2025年11月1日から24日までです。今回の展示は“旅”をテーマに、素材と手仕事、そして土地の時間が織り成す関係性を探る試みとなっています。
photo by ©FASHION HEADLINE
展示では、ブランドを代表する3シリーズ──OLDNEW、TRUE BLUE、FILAMENT──が一堂に会します。どのシリーズにも、日本の素材と職人の技への敬意、そして“時間を重ねることの美しさ”が込められています。
photo by ©FASHION HEADLINE
“温故知新”をかたちに──素材が語る時間の美学
OLDNEW
photo by ©FASHION HEADLINE
京都の伝統技法「柿渋染め」をテーマにしたシリーズです。白いバッグを一つずつ柿渋液に浸し、天日に干す作業を繰り返すことで、時間の経過とともに深みのある色合いが生まれます。職人の手と自然の力が生み出す独特の表情は、まさに“使いながら育つ”バッグといえます。
TRUE BLUE
photo by ©FASHION HEADLINE
天然藍による灰汁発酵建てで染め上げられたシリーズです。麻糸や植物タンニンなめしの革、鹿角など、自然に還る素材のみを使用しています。染めと乾燥を繰り返すことで透明感のある深い青が生まれ、素材の循環と職人の感性が融合したコレクションになっています。
FILAMENT
photo by ©FASHION HEADLINE
新作の「FILAMENT」シリーズは、日本の暮らしに古くから寄り添ってきた竹に着目しています。焼きを入れた竹のハンドルと柔らかなレザーを組み合わせ、軽やかな構造と機能性を実現しました。使うほどに竹と真鍮の質感が変化し、時間とともに味わいが増していきます。
Courtesy of yoshidakaban
これら3つのシリーズは、熟練した職人による少量生産で仕上げられています。そのため、全シリーズを同時に見ることができる機会は非常に限られています。展示会場では、実際に手に取りながら、素材や制作工程の背景を体感することができます。
Courtesy of yoshidakaban
沼津倶楽部──風土と建築が語る“現代の旅籠”
今回の会場となる「沼津倶楽部」は、1913年（大正2年）に建てられた数寄屋造りの茶亭と、建築家・渡辺明氏による別邸から構成される宿泊施設です。母屋は国の登録有形文化財に指定されており、かつては政財界や文化人が集う迎賓館として使われていました。
photo by ©FASHION HEADLINE
敷地は、富士山と駿河湾を望む千本松原のすぐそばに位置しています。松林を抜ける風や、海辺の湿度、そして光の移ろいがこの空間に独特の静けさをもたらしています。別邸は、土壁や版築、吉野杉などの自然素材で構成され、時間とともに変化する“呼吸する建築”として設計されています。
photo by ©FASHION HEADLINE
中庭に設けられた大きな水盤は、空や樹々を映し出し、日中の光と夕暮れの影が刻々と変化します。展示ではこの水盤と光の効果を活かし、染めや乾燥といった手仕事の工程を光と影で再構成しています。建築とクラフトが響き合う、静謐で詩的な空間です。
photo by ©FASHION HEADLINE
手仕事と建築が重なる場所で
LUGGAGE LABEL の展示が沼津倶楽部で行われることには深い意味があります。どちらも“時間を受け入れる”という思想を持ち、職人の技と自然の素材が共鳴しています。バッグという日常の道具が、旅の記憶や時間の痕跡を宿す存在へと昇華する瞬間を、来場者は静かに感じ取ることができます。
photo by ©FASHION HEADLINE
企画展「旅籠 温故知新」は、日本のクラフツマンシップと建築文化の交差点に立つ体験型の展示です。素材の手触りと光の移ろいが、使い手の感性を刺激し、旅の原点を思い出させてくれます。
Courtesy of yoshidakaban
【開催概要】
旅籠 温故知新 - Wen old wisdom new -（LUGGAGE LABEL 企画展）
日 程：2025年11月1日（土）〜2025年11月24日（月）
時 間：14:00〜18:00 （ 最終入館 17:30 ）予約不要 入場料：1800円（茶屋メニュー「数寄餅」1500円込）
会 場：沼津倶楽部 別邸
住 所：静岡県沼津市千本郷林1907-8
※入場料、物販の販売については「現金不可」、交通系IC・クレジットカード・QRコード決済が対象となります。
photo by ©FASHION HEADLINE
展示では、ブランドを代表する3シリーズ──OLDNEW、TRUE BLUE、FILAMENT──が一堂に会します。どのシリーズにも、日本の素材と職人の技への敬意、そして“時間を重ねることの美しさ”が込められています。
“温故知新”をかたちに──素材が語る時間の美学
OLDNEW
photo by ©FASHION HEADLINE
京都の伝統技法「柿渋染め」をテーマにしたシリーズです。白いバッグを一つずつ柿渋液に浸し、天日に干す作業を繰り返すことで、時間の経過とともに深みのある色合いが生まれます。職人の手と自然の力が生み出す独特の表情は、まさに“使いながら育つ”バッグといえます。
TRUE BLUE
photo by ©FASHION HEADLINE
天然藍による灰汁発酵建てで染め上げられたシリーズです。麻糸や植物タンニンなめしの革、鹿角など、自然に還る素材のみを使用しています。染めと乾燥を繰り返すことで透明感のある深い青が生まれ、素材の循環と職人の感性が融合したコレクションになっています。
FILAMENT
photo by ©FASHION HEADLINE
新作の「FILAMENT」シリーズは、日本の暮らしに古くから寄り添ってきた竹に着目しています。焼きを入れた竹のハンドルと柔らかなレザーを組み合わせ、軽やかな構造と機能性を実現しました。使うほどに竹と真鍮の質感が変化し、時間とともに味わいが増していきます。
Courtesy of yoshidakaban
これら3つのシリーズは、熟練した職人による少量生産で仕上げられています。そのため、全シリーズを同時に見ることができる機会は非常に限られています。展示会場では、実際に手に取りながら、素材や制作工程の背景を体感することができます。
Courtesy of yoshidakaban
沼津倶楽部──風土と建築が語る“現代の旅籠”
今回の会場となる「沼津倶楽部」は、1913年（大正2年）に建てられた数寄屋造りの茶亭と、建築家・渡辺明氏による別邸から構成される宿泊施設です。母屋は国の登録有形文化財に指定されており、かつては政財界や文化人が集う迎賓館として使われていました。
photo by ©FASHION HEADLINE
敷地は、富士山と駿河湾を望む千本松原のすぐそばに位置しています。松林を抜ける風や、海辺の湿度、そして光の移ろいがこの空間に独特の静けさをもたらしています。別邸は、土壁や版築、吉野杉などの自然素材で構成され、時間とともに変化する“呼吸する建築”として設計されています。
photo by ©FASHION HEADLINE
中庭に設けられた大きな水盤は、空や樹々を映し出し、日中の光と夕暮れの影が刻々と変化します。展示ではこの水盤と光の効果を活かし、染めや乾燥といった手仕事の工程を光と影で再構成しています。建築とクラフトが響き合う、静謐で詩的な空間です。
photo by ©FASHION HEADLINE
手仕事と建築が重なる場所で
LUGGAGE LABEL の展示が沼津倶楽部で行われることには深い意味があります。どちらも“時間を受け入れる”という思想を持ち、職人の技と自然の素材が共鳴しています。バッグという日常の道具が、旅の記憶や時間の痕跡を宿す存在へと昇華する瞬間を、来場者は静かに感じ取ることができます。
photo by ©FASHION HEADLINE
企画展「旅籠 温故知新」は、日本のクラフツマンシップと建築文化の交差点に立つ体験型の展示です。素材の手触りと光の移ろいが、使い手の感性を刺激し、旅の原点を思い出させてくれます。
Courtesy of yoshidakaban
【開催概要】
旅籠 温故知新 - Wen old wisdom new -（LUGGAGE LABEL 企画展）
日 程：2025年11月1日（土）〜2025年11月24日（月）
時 間：14:00〜18:00 （ 最終入館 17:30 ）予約不要 入場料：1800円（茶屋メニュー「数寄餅」1500円込）
会 場：沼津倶楽部 別邸
住 所：静岡県沼津市千本郷林1907-8
※入場料、物販の販売については「現金不可」、交通系IC・クレジットカード・QRコード決済が対象となります。