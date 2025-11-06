指原莉乃さん（32）がプロデュースする12人組アイドルグループ・≠MEの冠番組が放送決定。リーダーを務める蟹沢萌子さん（26）が意気込みを語りました。

20日からスタートする『≠MEの DO YOU ノイミー？』（関東ローカル）は、≠MEにとって日本テレビでは初となる地上波冠番組。『今までとは違う自分をみんなに経験してほしい』という想いが込められ、2019年に結成された12人組グループの≠ME。番組では、メンバーたちが「私たちのこと、知っていますか？」と胸を張って言えるくらいの高みを目指して、様々な界わいに「ハマってもらおう！」と、毎回ありとあらゆることに挑戦していきます。

グループのリーダーを務める蟹沢さんは、「素敵な機会をいただき感謝の気持ちでいっぱいです。結成7周年を目前に世界中で愛されるグループになるため、そしてたくさんの方を笑顔にするために、この番組で十二回り成長できるよう、メンバー一丸となって頑張ります。この番組を通して初めて知ってくださる皆さんも、いつも応援してくださる皆さんも、是非≠MEに"ハマって"ください！」と意気込みを語りました。

『≠MEの DO YOU ノイミー？』は、20日深夜24時59分からスタートします。