【台北＝園田将嗣】昨年まで台湾の台北駐日経済文化代表処の代表を８年間務めた謝長廷氏（７９）が、秋の外国人叙勲で最高位の旭日大綬章を受章した。

謝氏は５日、台北で本紙のインタビューに応じ、「日本と台湾の共助の文化、価値観は世界平和に貢献できる」と述べ、日台関係の発展に期待を寄せた。

授章の理由として「日台の友好、親善と相互理解の促進に貢献した」と評価された謝氏は、「（現在の）日台の友好関係は私一人だけの力ではなく、たくさんの方々が尽力したおかげ」と述べた。

謝氏は２０１６年に代表処の代表に就任。日台が正式な外交関係を待たないため、地方との結び付きを強めることを重視した。「草の根の関係が良くなれば、日本の国策にも影響する」と考え、在任中は４７都道府県すべてに足を運んだ。

日台は災害の度に支援の手を差し伸べ合っており、謝氏は「善の循環」と表現する。最も象徴する出来事として、謝氏はコロナ禍の日台の協力を挙げる。日本でマスクが不足した際に台湾がマスクを寄贈し、台湾で感染が拡大した際には、日本が４００万回分以上のワクチンを無償提供した。

謝氏は当時の蔡英文（ツァイインウェン）総統と連絡を取り合い、日本の国会議員に働き掛けてから、１０日間でワクチンを確保できたと明かす。「国際情勢の影響もあり、ワクチンを注文しても手に入らなかった。あの時は本当に助かった」と振り返る。

安倍晋三元首相については「戦後の台湾に対して一番親切な、善意を持った首相だった」と評価する。安倍氏は、国際会議の場で台湾海峡の平和と安定の重要性を訴えただけでなく、２１年に中国が台湾産パイナップルの輸入を規制した際には、台湾産のパイナップルを手にした写真をＳＮＳに投稿した。知名度が向上し、日本への大幅な輸出増加につながった。

謝氏は、日台は「自由と民主主義、法による支配、人権といった普遍的な価値観を共有している」と指摘する。その上で、「『善』の考え方で世界に影響を与えていくべきだ」と語り、日本のリーダーシップに期待を示した。

◆謝長廷氏＝台北市生まれ。京都大大学院に留学後、台湾で弁護士として活動。現在の与党・民進党の結成に関わった。高雄市長や民進党主席、行政院長（首相）などを歴任し、２００８年の総統選で民進党候補として出馬したが、国民党の馬英九（マーインジウ）氏に敗れた。