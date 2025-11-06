俳優の柳沢慎吾（６３）が６日、都内で行われた「ＮＥＷ ＹＯＵＮＧ ＯＦ ＴＨＥ ＹＥＡＲ ２０２５」に高橋英樹（８１）、皆藤愛子（４１）らと登壇した。

記念すべき第１回目となる今年は審査員によって選出。「ｏｖｅｒ６０部門」に高橋、大地真央、柳沢、「ｏｖｅｒ４０部門」に皆藤が選ばれた。

柳沢は「芸能界でコツコツやってきてよかった」と喜び、ノリノリで長尺のコントも披露するなどして盛り上げた。

柳沢は、授賞式ではステージから簡単にははけずに粘った。そこでプロ野球で寸劇の入る“日本一長い始球式”の話題となると「あれから呼ばれていないです」とオファーが来なくなったことを笑いながら冗談っぽく明かした。

若さの秘訣（ひけつ）を問われると柳沢は「好奇心を持つこと、たくさん話すこと、人を観察すること、自分を好きになること」と答え、「とにかく自分は自分のことが大好き、自分の大ファン」と語った。

「ＮＥＷ ＹＯＵＮＧ ＯＦ ＴＨＥ ＹＥＡＲ（ニューヤング・オブ・ザ・イヤー）」は、２０１１年から２０２３年まで１３年に渡り「イクメン オブ ザ イヤー」を企画・運営してきた総合プロデューサーのおちまさとと株式会社フロンティアインターナショナルにより始動。年齢に関係なく、好奇心や冒険心、挑戦心を持ち、前向きな姿勢を「新しい若さ」と考え、それを体現し、年齢に関するステレオタイプを打破する人たちをたたえるアワードイベントとして初開催された。