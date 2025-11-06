罪を犯した人の立ち直りを支援するボランティア団体が設立60周年を迎え、記念式典が開かれました。



非行を防ぐ活動にも力を入れていて、青少年の健全な育成に向け活動の意義を確かめ合いました。



60周年を迎えたのは秋田県更生保護女性連盟です。



刑務所を訪問して罪を犯した人の立ち直りを支援したり、子どもたちと交流して非行を防いだりする取り組みを約1,500人で行っています。





記念式典では地域に根差した活動の意義を確かめ合いました。齊藤正子連盟会長「厳しい時代の波が押し寄せております。しかしこうして60年を迎えることができましたのは、地域社会になくてはならないボランティア団体として社会に認められている証ではないでしょうか」また、三種町で不登校や引きこもり支援にあたる水野淳一郎さんが講演し、成長を促すことの大切さを語りました。水野淳一郎さん「失敗から学べる、育つ力をどう育てるかということが大事。失敗しないためにどうするかじゃない、失敗した後にどうするかということを考えさせていくことっていうのがすごく大事」連盟は、今後も青少年の健全な育成に向け活動を続けていくことにしています。