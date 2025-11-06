KDDIは、Pontaポイントを貯めやすい料金プラン「マネ活プラン」を強化する。6日の決算説明会で明らかにされた。

「auマネ活プラン」は、2023年夏に登場し、2024年に「auマネ活プラン＋」、今春に「auマネ活バリューリンクプラン」が登場している。いずれも通信サービスの料金プランとして使い放題となることに加えて、au PAYやau PAYカードでの支払いでPontaポイントを貯めやすくなるなど、KDDIグループの金融関連サービスとの連携を特徴として打ち出している。

とはいえ、今春には衛星通信のスターリンクの利用などが含まれた新料金プラン「バリューリンクプラン」が登場。そうしたこともあってか、「auマネ活プラン」シリーズは第2四半期末で170万契約となり、第1四半期の160万契約から約10万件の増加に留まった。

KDDI代表取締役社長CEOの松田浩路氏は、2025年度の業績目標達成に金融分野を挙げており、銀行業やクレジットカード事業を強化する方針を示す。その一方で、料金プランについての課題などを問われると、「通信と金融の連携という分野の先駆者として、しっかり取り組みたい」とコメント。

さらにKDDI取締役執行役員常務で、かつてauじぶん銀行の立ち上げに関わり、auフィナンシャルグループのトップも経験してきた勝木朋彦氏は、「ドコモさんもd NEOBANを始めた。先駆者として満足度向上に向けて強化したい」とコメント。ただし、具体的な時期について明言は避けた。

約1年前の決算説明会でも、高橋誠社長（当時、現会長）が「次の一手を考えている」と回答。その後、「auマネ活プラン＋」が発表された。