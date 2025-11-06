モデルでタレントのアンミカが６日、大阪・うめきたの複合商業施設「グランフロント大阪」北館でイベント「ＧＲＡＮＤ ＷＩＳＨ ＣＨＲＩＳＴＭＡＳ ２０２５」のクリスマスツリー点灯式に出席。Ｅｌｉｓａｂｅｔｔａ Ｆｒａｎｃｈｉ（エリザベッタ・フランキ）のゴールドのドレスで登場し、ツリーに負けないゴージャス感で買い物客らのため息を誘った。

５３歳のアンミカは「芸能生活３８年で初めての点灯式」と念願のイベントに参加して感無量の表情。金のスパンコールがミラーボールのように光を乱反射するドレスについては「今、ファッションの世界はジェンダーレスになって、エイジレスにもなって、サイズレスでもあるんです。（Ｅｌｉｓａｂｅｔｔａ Ｆｒａｎｃｈｉは）幅広い人が楽しめるストレッチ感が高いドレス。スパンコールが伸びるので、華やかで楽ってのが５０代の女性にはありがたいです」とスリットから美しい脚を見せ、あでやかな笑みを浮かべた。

ところで金色って何種類あるのだろうか。アンミカは答えた。

「ゴールドってのは光の反射と素材を含めると…。白２００（色）、黒３００（色）は言えるんですけど。特にラメ。周りの色を全部拾うんですよ。だからなかなか何とも言えない。ただ日本の方は世界で一番色を識別する能力が高い。１０００万色くらいの色を識別できるって言われるから、日本にいらっしゃる人の能力の数だけ、ここで拾う色は分かるんちゃいますか」

アンミカの有名な「白は２００色」という発言は、ネットミーム（ネットの流行ネタ）にもなっている。元ネタはフジテレビ系バラエティー番組「人志松本の酒のツマミになる話」（現「酒のツマミになる話」＝金曜・後９時５８分）の２１年８月１０日放送回。アンミカが、ありとあらゆる物を褒めて感謝すべきという文脈で「白って２００色あんねん」とトークしたもので、ＭＣのダウンタウン・松本人志も「心打たれた〜」とボケて話題を広げたものが、ネットを中心に拡散して大流行。アンミカの“持ちネタ”になったものだ。

アンミカはこの日も「私も感謝！」と謝意を述べていた。

「ＧＲＡＮＤ ＷＩＳＨ ＣＨＲＩＳＴＭＡＳ ２０２５」のメインクリスマスツリー「Ｗｉｎｔｅｒ Ｐｒｉｓｍ Ｔｒｅｅ」は輝く冬の光が表現されており、クリスタルガラスのツリーの上に、オーロラをイメージした総長７０メートルの“光のベール”が高さ約１１メートルから揺らいでいる。１２月２５日まで。