６日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、１９９９年１１月、名古屋市西区で主婦の高羽奈美子さん（当時３２）が殺害された事件で１０月３１日、愛知県警が殺人容疑で奈美子さんの夫・悟さんの高校の同級生だった安福久美子容疑者（６９）を逮捕したことを報じた。

犯行の５か月前に開催されたソフトテニス部のＯＢ会で悟さんと再会したことが安福容疑者の犯行のきっかけになったのではという見方について宮根誠司キャスターに「普通の感覚でいうと、昔、誰々と誰々って付き合ってたよね、お前、誰々に告白したけど、フラれたよねってのが笑い話になって消化されるんですけどね？」と聞かれたコメンテーターで出演の読売新聞特別解説委員の橋本五郎氏は「そうじゃなくて内向していったというか…。しかし、それだけじゃなくて今の環境の問題。それからもう一つ、一体、再会した時にどんなやりとりがあったのかってことも。それがないとよく分からないんですよね」とコメント。

宮根氏に「ＯＢ会がひょっとして大きな引き金になったとするなら、悟さんの職場に現れるとか、家で待ち伏せしてるとか、なんらかの予兆があるはずですよね？」と聞かれると「そうですよね。その間、そこ（犯行）に至るまでの…。まだ分からないからね。これから出てくるかも知れないけど、その辺のつながりがよく分からないんですね」と首をかしげていた。