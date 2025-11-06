蝉川泰果「久々にいいスタート」地元で２打差３位発進　今季２勝目で賞金ランクトップ浮上へ

◆男子プロゴルフツアー ＡＣＮ選手権 第１日（６日、兵庫・三木ＧＣ＝７００４ヤード、パー７１）

第１ラウンドが行われ、賞金ランキング３位の蝉川泰果（アース製薬）が７バーディー、２ボギーの５アンダー６６で回り、トップと２打差の３位につけた。アマチュアの小林匠（大阪学院大３年）が４連続を含む９バーディー、２ボギーの７アンダー６４をマークし単独首位発進した。

蝉川は「最近は初日が悪いなかで、久々にいいスタートで良かった」と笑顔で振り返った。１２番パー５で５メートルを沈めると、１３番は残り８０ヤードの第２打をピンそば１メートルにからめた。１４番では３メートルを決めきり３連続バーディーを奪った。ティーショットの落とし所が狭いコースだが蝉川は１４ホール中１０ホールでドライバーを握った。

ツアー直近８試合でトップ１０を外したのは１度だけと好調が続いている。賞金王レースはトップの生源寺龍憲と約７００万円差の僅差。今大会で優勝ならトップに浮上する。風が吹いたこの日、低い球を多用したが「うまく打てていない。自分の思っている出球が低い球の時にそろってくれば、けっこういいところにいくんじゃないかな」。課題と手応えの両方を口にした。実家から車で３０分の地元大会で今季２勝目を挙げ、初のキングへ弾みをつける。