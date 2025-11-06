お笑いコンビ「さらば青春の光」の東ブクロ（40）が5日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・17）に出演。モデルでプロ雀士の岡田紗佳（31）とのデート企画でガチモードに入る場面があった。

この日の企画は過去の共演でいい感じだったという2人がデートをするというもの。岡田は嫌々だったが、東ブクロはまんざらでもない様子で、さっそく車に乗ると、岡田のシートベルトを締めようと、密着しようとする場面があった。

さらにクレープ店で目が合うと「キスしてまいそうやったわ」と照れる場面も。スタッフの指示で岡田にクレープを食べさせると「可愛い！」と興奮した。

「前に共演してから余計に岡田さんのグラビアめっちゃ見てるのよ」とも語り、「和室ですっごい足長い、水着のアレ。アレ何回見たか。何回こうしたか」と指で画像を拡大しようとするしぐさを見せると、岡田は「どこをだよ！」とツッコミを入れた。

岡田との会話の中では「柔軟性あるよなあ、あなた。見てて思うわ。この子別に何か投げても何でも返してくれるし、でもそこで自分ブレへんやんか。好きやわぁ」と押しまくった。

そうして「なんだかんだお互いのことも分かってきたし、一旦LINE交換しようや」と提案。岡田は「いいよ」とあっさりスマホを差し出したが、「スタッフの携帯だから大丈夫」と言い放ち、東ブクロは「俺今ドキドキしたんやから！」とぼやいてみせた。

それでも岡田は「きょうめっちゃ髪の毛サラサラなんだけど、触ってみて」と語り、東ブクロに髪を触らせるサービスも。その後再びスタッフ指令で10秒間見つめ合うと東ブクロは「何か息合ってるな。やること分かってくれんねん」とさらに夢中になった。

最後は思いの丈を2人でぶつけ合うことになり、岡田は「本当に凄い楽だった。思ったより。2人でしゃべっている分には何の違和感もないし、男女の関係になりたいとは思っていないけど。全く思ってないけど、友達にはなれそうかな」と語り、東ブクロは「うれしいねえ」とポツリ。

そうして「ちょっとそれ聞いて…。言うてもバラエティー番組ですし、カメラも入っているし、ここをまた何か“付き合いたいです”みたいな、“一緒に帰ってください”みたいな終わらせ方もあったと思うたんよ。まあバラエティーやからな」としながらも、「何かそんなんせん方がええ気したわ」と打ち明けた。

じゃあどうするのかと聞かれると「ホンマに友達になってよ」と話し、「友達？いいよ」と岡田。東ブクロは「ここでそういうふうに（付き合ってと）言っちゃうと、もう先がなくなるわ。俺はもう本当に1から友達になって、その先にもし、もう一歩行けそうになったら、また森香澄さんの番組で（告白する）お世話にならせて。ダメ押しのデート、ちゃんとスタジオ作って」と懇願した。

岡田が「絶対に嫌だよ！なんでそんなに本気なんですか」と尋ねると、「当たり前やん！めっちゃチャンスもらってんねんで」ときっぱり。チャンスをあげていないと言われても「俺今日帰ったらめっちゃグラビア見るからな」とも話し、岡田は「嫌だ！やめてよ！友達なんだから」と制止した。

それでも最後に東ブクロは「マジでLINE交換してな」とおねだりし、岡田は「いいよ、だから」と快諾。断られると思った東ブクロは「すんません、ほんまにLINE交換してください」と照れまくった。