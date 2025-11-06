台風25号による洪水で流された多数の車両＝5日、フィリピン中部セブ/Eloisa Lopez/Reuters

（CNN）フィリピンに壊滅的な被害をもたらした台風25号（カルマエギ）がベトナムに向かって進んでいる。

台風25号は今週、フィリピン中部を直撃。多くの住宅に被害が出たほか、数万人が避難を余儀なくされた。フィリピンでは少なくとも114人が死亡したほか、多数が行方不明になっている。観光地として知られるセブ州の被害が最も大きかった。

洪水が引いて広範囲にわたる被害が明らかになる中、住民は家財道具を回収し、破壊された家屋の厚い泥やがれきを処理するという骨の折れる作業を開始した。

台風25号は勢力を保ちながら、南シナ海を西に進んでベトナムに向かっており、6日夜にもベトナム中部に上陸する見通し。この地域は、記録的な降雨と相次ぐ暴風雨による鉄砲水や土砂崩れの被害からまだ回復していない。

米軍合同台風警報センター(JTWC）によれば、台風25号に続き台風26号（フォンウォン）も発達中で、フィリピン北部ルソン島でさらなる被害が発生する恐れがある。

住宅ががれきに

セブ州と周辺地域で最も被害が大きかった。ドローン（無人機）の映像には、道路が川のようになり、家屋が水没し、車が転覆する様子が映っている。わずか24時間で1カ月分以上の雨が降った地域もあった。

タリサイ市では住宅が倒壊し、川沿いの地域が泥とがれきに埋もれた。セブ市では洪水に流された車が道路や家屋に積み上がり、救助隊が腰まで水に浸かりながら屋根や水没した家から住民を救出する様子が見られた。

「もう家はない。何一つ持ち出せなかった」と、タリサイのメリー・サベロンさん（52）はロイター通信に語った。「これほどの雨風は予想していなかった。これまで何度も台風を経験してきたが、今回は違った。家が跡形もなくなった」

フィリピンのマルコス大統領は6日、「国家災害事態」を宣言し、救援と復旧活動を続けると約束した。

なぜこれほど破壊的だったのか

フィリピンでは台風は珍しくないが、台風25号は「カテゴリー2」のハリケーンに相当する勢力で上陸した。

今年フィリピンを襲った台風としては勢力が最も強かったというわけではなかったものの、動きが遅く、人口密集地に大量の雨を降らせた。これによって鉄砲水が引き起こされ、河川が氾濫（はんらん）し、死者の多くは溺死（できし）したとみられている。

セブでは険しい地形が雨水を市街地へ集中させ、排水設備の不備が被害を拡大させた。

気象の専門家のテイラー・ワード氏は「一般の人々が注目するのは風速であり、気象学者も風速に基づいて台風を分類するが、ほとんどの場合、水が最大の被害をもたらす」と語った。

フィリピン当局によれば、今回の被害は、もともと洪水の危険が高い地域で水路が詰まっていたことや、早期警報の理解不足によって悪化した。

フィリピンはアジアでも特に洪水被害を受けやすい国の一つだが、今年は洪水対策事業をめぐる大規模な汚職疑惑にも揺れている。数十人の議員や建設会社の関係者が、数千件の洪水対策プロジェクトに充てられるはずだった資金の一部を賄賂として受け取った疑いがもたれている。

JTWCによると、台風25号は勢力を強めながらベトナムに向かって進んでいる。ベトナム中部に位置するダナンやクアンガイでは暴風や高潮、豪雨、洪水への警戒が続いている。

台風25号は、大規模な洪水被害からの復旧が進まないベトナム中部を直撃する見通しだ。ベトナム中部では先の洪水で何千もの住宅が水没し、古都ホイアンなどの世界遺産も被害を受けた。