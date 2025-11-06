妻に「老後は貯金500万円を崩して鎌倉に住もう」と言われています。退職金もなく、年金は月15万円ですが優雅に暮らして平気でしょうか…？

夫婦年金月15万円と全国平均の差：高齢無職夫婦の「月25.7万円支出」とのギャップ

総務省統計局「家計調査報告［家計収支編］2024年（令和6年）平均結果の概要」では、夫婦とも65歳以上の無職世帯における消費支出は月約25万7000円、可処分所得は約22万2000円で、平均でも約3万4000円の赤字が生じています。

つまり「年金のみで黒字」はハードルが高く、支出の設計が前提となります。今回の前提は年金月15万円のため、平均的な約25万7000円の支出に合わせると毎月10万円超の不足です。

優雅さを追求するほど支出はかさむため、移住後の生活像を支出ベースで先に設計しておくことが不可欠です。



鎌倉移住での生活コストはどれくらい？

鎌倉は自然と文化が調和した街として人気がありますが、老後の暮らしを考えると「生活コストが高い街」といえるでしょう。とくに日常支出の水準は全国平均を上回り、年金生活だけで暮らすにはやや負担の大きい地域です。

まず住居費ですが、鎌倉市の賃貸相場は、ワンルーム・1Kで月6万円～8万円台が中心とされており、LDKとなると月10万円を超える傾向です。駅近の物件ではさらに高額になり、老後の固定費として重くのしかかるでしょう。

次に生活費については、民間の統計によると、鎌倉市の2人以上世帯の年間支出は平均約400万円で（神奈川県1位）、全国平均より80万円以上も上回ります。

よって、生活費が高めなことから、年金だけで賄うのは難しいケースが多いでしょう。つまり、鎌倉で老後を優雅に暮らすには、「貯蓄の取り崩し」または「年金以外の収入」を組み合わせる前提が欠かせません。

自然や文化を楽しめる街である一方で、生活コストの高さを見越した堅実な資金計画が求められる街でもあるのです。



貯金500万円の取り崩しは何年もつ？ 毎月赤字額別の目安と対策

平均的な消費支出が月約25万7000円、年金が月15万円の場合、毎月の赤字は約10万7000円になります。手元資金が500万円あっても、単純計算で約46ヶ月、つまり4年も持たずに資金が尽きることになり、長期的な生活には不十分です。

一方、生活水準を見直して支出を月18万円程度に抑えられれば、赤字は月3万円に減少します。この場合、500万円で約166ヶ月、13年程度の生活資金を確保できる計算です。

いずれのケースも最低限の生活を前提とした試算のため、優雅な暮らしを望むなら、年金以外の収入源が欠かせません。



まとめ

鎌倉での老後生活は、豊かな自然や文化に囲まれた理想の環境である一方で、全国平均より生活コストが高い傾向にあることから、年金15万円と貯蓄500万円では「優雅な暮らし」を長く維持するのは難しいのが現実です。

支出をどこまで抑えられるか、あるいは年金以外の収入源を確保できるかが、安心して暮らすための分岐点になります。移住を夢で終わらせないためにも、家賃・生活費・医療費などの固定費を具体的に試算し、現実的な資金計画を立てることが何より大切です。



出典

総務省統計局 家計調査報告［家計収支編］2024年（令和6年）平均結果の概要 II 総世帯及び単身世帯の家計収支＜参考4＞65歳以上の無職世帯の家計収支（二人以上の世帯・単身世帯）図1 65歳以上の夫婦のみの無職世帯（夫婦高齢者無職世帯）の家計収支 －2024年－（18ページ）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー