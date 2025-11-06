複雑すぎる4モーターのトルクベクタリング

筆者は最近、驚異的なハイパーカーであるロータス『エヴァイヤ』について試乗記を書いた。AUTOCAR内でのロードテスト番号は5763。これは筆者の新しい暗証番号になるはずだ。絶対に忘れないだろうから。

この仕事を始めて15年、こんなにも凄まじい加速を体感したのは初めてだ。右足をアクセルに押し付けたまま固定するよう自分自身に言い聞かせる必要があった。無限の彼方へ、突き進むために。俳優のディルク・ベネディクトが映画『宇宙空母ギャラクティカ』で母艦から飛び出す時も、こんな気持ちだったのだろうか。いずれにせよ、感覚はかなり似ているに違いない。



さて、ここでは非対称トルクベクタリングについて語りたい。筆者の夢にまで出てきた技術だが、実際にはどういうものなのだろうか？

エヴァイヤは四輪独立トルクベクタリングを搭載している。かなり完成度の高いシステムだと筆者は理解しているが、「その場でスピン」するような小技はできない。それでも別に構わない。このクルマは、トルクベクタリング技術が秘める可能性と、それを実際に使いこなそうとするエンジニアが直面する現実との間に、どれほどの隔たりがあるかを教えてくれた。

四輪独立制御の難しさ

問題は、4基の独立した電気モーターと同じ数の独立したアクセルペダルを装備しない限り、それぞれのモーターを制御するのは非常に困難だということだ（そもそも、つま先の数が足りない）。

通常の車軸を持つ従来型車両がコーナーを曲がる場面を考えてみよう。速度を維持していても、四輪それぞれがわずかに異なる半径の軌跡を描くため、各輪の回転速度に微妙な差が生じる。この「デルタ」と呼ばれる速度差を許容するのが、従来の機械式デフだ。



さらに「アクスル・ドライブ・イコライゼーション」と呼ばれる機能もある。外側の車輪に荷重が移るほどの速さでコーナーを曲がると、内側の車輪がグリップを失い空転し始めるかもしれない。だが、その瞬間、オープンデフは自動的にトルクを負荷がかかっていない側の車輪へ振り向ける。まるで密閉装置から圧力を逃がすブローオフバルブのように。車体は突然横滑りし始めることなく、安定を保つのだ。

次は、そのオープンデフが常に補正を加え続ける、もっと複雑なモデルを想像してみよう。路面のキャンバーや操舵角の変化、バンプ、リバウンド、路面グリップの変化を考慮してほしい。これはクルマの中でも特に巧妙な機械式パッシブシステムのため、機能していてもほとんど気付かないかもしれない。

ここで、これらの優れた機能をすべて歴史の彼方に追いやろう。各車輪に均等なトルクを供給することだけを追求する四輪駆動EVを想像してほしい。パワーがあろうとなかろうと、融通が利かず、不安定で、過敏に反応し、予測不能な、まさにカオスな状態になるだろう。

あくまでも自然なハンドリングを目指す

エヴァイヤのようなクルマでは、超高性能の「シャシー・ブレイン」がこれを処理してくれる。常に車輪の回転速度を監視し、操舵角、対地速度、ヨーレート、スロットル開度、ブレーキ圧力などをチェックして、プログラムに基づいて各モーターのトルクを調整する。

すべてはコンピューターの処理能力によるものだ。機械的な補助はない。一般的なスタビリティ・コントロール・システムを搭載した従来車と比較すれば、通常砲弾と誘導ミサイルほどの差がある。



また、これは決してオフにしたくなるような厄介なシステムでもない。エヴァイヤの目的は単にナチュラルなハンドリングに仕上げることだけだ。少なくともサーキットでは、グリップ限界まで攻めてもシステムが強く介入してくるような感覚はなかった。

車輪の回転速度の「制御」が繊細かつ漸進的で、クルマの動きやラインの保ち方だけでなく、ドライバーの意図、さらには気分さえも汲み取ってくれる。

そんなことは不可能だと思われるだろう。だからこそ、ポルシェ、ポールスター、BMW、ヒョンデ、キアといった多くのブランドが、4モーターの完全なシステムに挑戦するより、少ないモーターとベクタリング・ディファレンシャルを組み合わせた「ホット」なEVを好むのかもしれないと、今になって思う。

本当に優れた完全独立トルクベクタリングは、単に難しすぎるのだろうか？ それとも、最適な制御方法を判断する余地が広すぎて、かえって手がかりを失っているだけなのだろうか？ いずれにせよ、その秘めたる可能性の大きさは計り知れない。