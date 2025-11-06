伊達公子さん、再婚の夫と鎌倉デート “顔出し”夫婦2ショットに反響「ラブラブ」「美男美女のお2人」「お顔が似てきたような」
テニス界でさまざまな記録を打ち立ててきた伊達公子さん（55）が、6日までに自身のインスタグラムを更新。夫婦で外出した日の思い出をつづり、夫との“顔出し”2ショットを公開した。
【写真】「お顔が似てきたような」「美男美女」再婚した夫との“顔出し”2ショット披露の伊達公子さん
伊達さんは「久々に2人ともOFF DAYということでデート！鎌倉へ！」と紹介し、夫が伊達さんの肩を抱いた2ショットなど、仲むつまじい様子をとらえた写真を複数枚アップ。「1年に1度食べられるマロンシャンテリー」と、この日食べたデザートも披露した。
コメント欄には「ラブラブ」「お顔が似てきたような」「とってもお似合いで素敵な笑顔」「美男美女のお2人」「幸せオーラが半端な」「食べてみたい」などの声が寄せられている。
伊達さんはドイツ人のレーシングドライバー、ミハエル・クルム氏と2001年に結婚し、16年9月に離婚。その後、22年9月28日の52歳の誕生日に自身のインスタグラムで「2022年1月に入籍をいたしました」と報告。お相手については、「5年ほど共に時間を過ごしてきた大切な人」と明かしていた。
