新デザインのヘッドランプやフロントバンパーで、より都会的な外観に

スバル・ソルテラ ET-HS｜Subaru Solterra ET-HS

「ソルテラ」は、スバル初となるバッテリーEV（BEV）のグローバルモデルとして2021年に発表。BEVならではの新しい価値と「安心と愉しさ」という、スバルが長年にわたって大切に培ってきた価値を併せ持ったSUVとして、これまでユーザーの声に真摯に向き合い、実用性を中心に商品力を高めてきた。

今回の改良では、BEVとしての先進性と実用性にさらに磨きをかけている。

エクステリアは、新デザインのヘッドランプとフロントバンパーを採用。ホイールアーチモールは標準仕様をブラック塗装に変更し、メーカー装着オプションにボディ同色の仕様も設定（※）することで、より都会的で洗練されたデザインとなった。

※最上級グレード「ET-HS」で、ボディカラーのプラチナホワイトパールマイカ、プレシャスメタル、プラチナホワイトパールマイカ/アティチュードブラックマイカ、プレシャスメタル/アティチュードブラックマイカにメーカーオプション

スバル・ソルテラ｜Subaru Solterra

さらに、発光式の“六連星”オーナメントと「SUBARU」ロゴの入ったリヤゲートガーニッシュを採用することで、スバルブランドの存在感が強調されたのも見どころだ。

インテリアは、インパネ全体でシンプルな横基調の造形を施し、居心地の良さを感じさせる開放的なデザインに。「ET-HS」の本革シートにはブルーを基調としたナッパレザーを採用し、スバルらしいスポーティなイメージのインテリアに仕上げられた。

また、14インチの大型ディスプレイが全車に標準装備され、車両情報やハードスイッチをディスプレイ内に集約することで、よりシンプルで使いやすいコックピットとなっている。

バッテリー改良で航続距離は最大746kmに伸長

スバル・ソルテラ ET-HS｜Subaru Solterra ET-HS

走行性能では、モーターの高出力化により、FWD車では165kW（224ps）、AWD車では252kW（343ps）のシステム最高出力を実現し、加速性能を進化。また、スバルが培ってきた技術を活かしたサスペンションや電動パワーステアリングのセッティング、さらにAWD車では新たなAWD制御の採用により、様々な路面でドライバーがより意のままに操れる走りを実現している。

電池・充電性能では、リチウムイオンバッテリー容量の拡大や制御の改良により、航続距離を最大746km（WLTCモード）へ大幅に伸長。さらに、バッテリープレコンディショニング（急速充電の前にバッテリー本体の温度を調整する機能）の搭載により、低温時において、充電量10%から80%までの急速充電時間を約28分（※）に短縮（従来モデルは約55分）し、あらゆる環境におけるBEVの実用性を高めている。

※1：-10℃の環境下において150kW出力の急速充電器を使用した場合

スバル「ソルテラ」モデルラインナップ

・ET-SS（FWD）：517万円［746km］

・ET-SS（AWD）：561万円［687km］

・ET-HS（AWD）：605万円［687km］

※価格は消費税込み。［ ］内はWLTCモードによる一充電走行距離

SPECIFICATIONS

スバル・ソルテラET-SS｜Subaru Solterra ET-SS

ボディサイズ：全長4690×全幅1860×全高1650mm

ホイールベース：2850mm

最低地上高：210mm

最小回転半径：5.6m

乗車定員：5人

車両重量：1880kg［1980kg］

フロントモーター最高出力：167kW（227ps）

フロントモーター最大トルク：268Nm（27.3kgf-m）

AWD用リヤモーター最高出力：88kW（120ps）

AWD用リヤモーター最大トルク：169Nm（17.3kgf-m）

システム最高出力：165kW（224ps）［252kW（343ps）］

駆動方式：FWD［AWD］

一充電走行距離（WLTCモード）：746km［687km］

交流電力量消費率（WLTCモード）：113kW/km［121kW/km］

※［ ］内はAWDモデルの値