６日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比５５０．４９ポイント（２．１２％）高の２６４８５．９０ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１９２．７３ポイント（２．１０％）高の９３５５．９７ポイントと３日ぶりに反発した。売買代金は２３４６億５３１０万香港ドル（約４兆６４６１億円）となっている（５日は２３８８億２４６０万香港ドル）。

海外株高で投資家のリスク選好が強まる流れ。昨夜の米株市場では、米雇用や景況感が改善する中、米景気期待が強まり、主要株価指数がそろって反発した。欧州市場でも、英国やドイツ、フランスなどで主要株価指数が上昇している。また、米中貿易摩擦の緩和や、中国の景気支援スタンスなども相場を押し上げる要因として改めて意識された。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、アルミ加工の中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が９．９％高、ＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が７．３％高、生命保険事業で中国最大手の中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が４．９％高と上げが目立った。

セクター別では、前日下げた半導体が高い。ＳＭＩＣのほか、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が９．１％、英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が５．９％、蘇州貝克微電子（２１４９／ＨＫ）が４．６％ずつ反発した。産業支援の期待が高まっている。中国は人工知能（ＡＩ）用半導体の国産化を一段と推進する方針。外電が５日、消息筋情報として報じたところによると、中国政府は国の資金を受けた新設データセンター（ＤＣ）について、国産ＡＩチップの使用を義務付けるガイドラインを新たに設けた。

非鉄・産金セクターも急伸。中国宏橋集団のほか、中国アルミ（２６００／ＨＫ）が１１．２％高、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が５．９％高、紫金黄金国際（２２５９／ＨＫ）が８．７％高、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が６．２％高と値を上げた。

グリーン発電や電力設備の関連銘柄も物色される。太陽光発電事業者の信義能源ＨＤ（３８６８／ＨＫ）が５．５％高、風力発電プラント大手の金風科技（２２０８／ＨＫ）が５．０％高、太陽光発電（ＰＶ）用ガラス基板メーカーの信義光能ＨＤ（９６８／ＨＫ）が３．４％高、太陽電池モジュール生産の陽光能源ＨＤ（７５７／ＨＫ）が３．２％高、風力発電で中国最大手の龍源電力集団（９１６／ＨＫ）が２．９％高、重電グループ大手の上海電気集団（２７２７／ＨＫ）が６．６％高、発電設備メーカーの東方電気（１０７２／ＨＫ）が４．１％高で取引を終えた。中国当局がカーボンニュートラルに注力する中、業績拡大の思惑が高まっている。中国で今年、グリーンボンド（環境債）の起債がすでに１０００億米ドル（約１５兆４０００億円）を超えて過去最大規模に拡大したことも引き続き材料視された。

他の個別株動向では、ディーゼルエンジン生産のイ柴動力（２３３８／ＨＫ）が２０．５％高。英国に拠点を置く燃料電池メーカーのセレスパワーは５日、イ柴動力と固体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ）の生産ライセンス契約を締結したという。

本土マーケットは続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．９７％高の４００７．７６ポイントで取引を終了した。ハイテクが高い。資源・素材、発電・電設、インフラ建設、消費関連、自動車、軍需産業、保険・証券なども買われた。半面、銀行は安い。不動産も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）