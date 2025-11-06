【あす7日（金）全国天気】

◎ポイント

・北日本は冬型強い寒気が流入 北海道は次第に雪

・東〜西日本はからっと晴天 洗濯日和 関東は北風強め

あす7日（金）は、二十四節気の立冬で、暦の上では、冬の始まりとなります。暦に合わせるように、北日本は冬型となり、北から強い寒気が流れ込むでしょう。

北海道は、日中にかけて気温が下がり、次第に雪の降る所が多くなりそうです。夜にかけて、平地でも積雪となる所があるでしょう。風も強く、吹雪く所があるかもしれません。また大気の状態が不安定となり、落雷や突風、ひょう、急な強い雨や強い雪が降る可能性があります。このように、北海道は荒天となりそうですから、注意が必要です。

東日本や西日本は、太平洋側を中心に、からっと晴れる所が多いでしょう。絶好の洗濯日和ですが、関東は北風がやや強めに吹きそうです。最高気温は、関東以西で、20℃以上まで上がる所が多い予想です。

あす7日（金）の予想最低気温

（）内は前日比と季節感

札幌 4℃（＋1 平年並み）

青森 7℃（＋1 10月下旬）

仙台 10℃（＋1 10月下旬）

新潟 11℃（＋4 10月下旬）

東京都心 12℃（＋1 10月下旬）

名古屋 12℃（＋1 10月下旬）

大阪 13℃（ -1 10月下旬）

広島 11℃（ -2 平年並み）

高知 11℃（ -3 平年並み）

福岡 12℃（±0 平年並み）

あす7日（金）の予想最高気温

（）内は前日比と季節感

札幌 7℃（ -7 11月下旬）

青森 12℃（ -6 11月中旬）

仙台 17℃（ -2 平年並み）

新潟 17℃（ -2 平年並み）

東京都心 20℃（＋1 10月下旬）

名古屋 23℃（±0 10月中旬）

大阪 21℃（ -1 10月下旬）

広島 23℃（±0 10月中旬）

高知 24℃（±0 10月下旬）

福岡 22℃（±0 10月下旬）

【天気変化の大きな一週間】

あさって8日（土）は、全国的に晴れ間の広がる所が多いでしょう。西日本は暖かくなりますが、北日本は寒く、関東もあまり気温が上がらない予想です。一転して、9日（日）は全国的に雨となり、西日本を中心に、雨脚の強まる所もありそうです。

週明けは北日本で冬型となり、低気圧の発達次第では、荒天となる可能性があります。一方、沖縄は来週の後半にかけて、台風26号の影響が出てくるかもしれません。今後の台風情報にもご注意ください。