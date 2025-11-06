日テレNEWS NNN

【あす7日（金）全国天気】

◎ポイント

・北日本は冬型強い寒気が流入　北海道は次第に雪

・東〜西日本はからっと晴天　洗濯日和　関東は北風強め

あす7日（金）は、二十四節気の立冬で、暦の上では、冬の始まりとなります。暦に合わせるように、北日本は冬型となり、北から強い寒気が流れ込むでしょう。

北海道は、日中にかけて気温が下がり、次第に雪の降る所が多くなりそうです。夜にかけて、平地でも積雪となる所があるでしょう。風も強く、吹雪く所があるかもしれません。また大気の状態が不安定となり、落雷や突風、ひょう、急な強い雨や強い雪が降る可能性があります。このように、北海道は荒天となりそうですから、注意が必要です。

東日本や西日本は、太平洋側を中心に、からっと晴れる所が多いでしょう。絶好の洗濯日和ですが、関東は北風がやや強めに吹きそうです。最高気温は、関東以西で、20℃以上まで上がる所が多い予想です。

あす7日（金）の予想最低気温
（）内は前日比と季節感

札幌　　　 4℃（＋1　平年並み）
青森　　　 7℃（＋1　10月下旬）
仙台　　　10℃（＋1　10月下旬）
新潟　　　11℃（＋4　10月下旬）
東京都心　12℃（＋1　10月下旬）
名古屋　　12℃（＋1　10月下旬）
大阪　　　13℃（ -1　10月下旬）
広島　　　11℃（ -2　平年並み）
高知　　　11℃（ -3　平年並み）
福岡　　　12℃（±0　平年並み）

あす7日（金）の予想最高気温
（）内は前日比と季節感

札幌　　　 7℃（ -7　11月下旬）
青森　　　12℃（ -6　11月中旬）
仙台　　　17℃（ -2　平年並み）
新潟　　　17℃（ -2　平年並み）
東京都心　20℃（＋1　10月下旬）
名古屋　　23℃（±0　10月中旬）
大阪　　　21℃（ -1　10月下旬）
広島　　　23℃（±0　10月中旬）
高知　　　24℃（±0　10月下旬）
福岡　　　22℃（±0　10月下旬）

【天気変化の大きな一週間】

あさって8日（土）は、全国的に晴れ間の広がる所が多いでしょう。西日本は暖かくなりますが、北日本は寒く、関東もあまり気温が上がらない予想です。一転して、9日（日）は全国的に雨となり、西日本を中心に、雨脚の強まる所もありそうです。

週明けは北日本で冬型となり、低気圧の発達次第では、荒天となる可能性があります。一方、沖縄は来週の後半にかけて、台風26号の影響が出てくるかもしれません。今後の台風情報にもご注意ください。