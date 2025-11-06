【あすの天気】東〜西日本はからっと晴天 北海道は荒天に注意
【あす7日（金）全国天気】
◎ポイント
・北日本は冬型強い寒気が流入 北海道は次第に雪
・東〜西日本はからっと晴天 洗濯日和 関東は北風強め
あす7日（金）は、二十四節気の立冬で、暦の上では、冬の始まりとなります。暦に合わせるように、北日本は冬型となり、北から強い寒気が流れ込むでしょう。
北海道は、日中にかけて気温が下がり、次第に雪の降る所が多くなりそうです。夜にかけて、平地でも積雪となる所があるでしょう。風も強く、吹雪く所があるかもしれません。また大気の状態が不安定となり、落雷や突風、ひょう、急な強い雨や強い雪が降る可能性があります。このように、北海道は荒天となりそうですから、注意が必要です。
東日本や西日本は、太平洋側を中心に、からっと晴れる所が多いでしょう。絶好の洗濯日和ですが、関東は北風がやや強めに吹きそうです。最高気温は、関東以西で、20℃以上まで上がる所が多い予想です。
あす7日（金）の予想最低気温
（）内は前日比と季節感
札幌 4℃（＋1 平年並み）
青森 7℃（＋1 10月下旬）
仙台 10℃（＋1 10月下旬）
新潟 11℃（＋4 10月下旬）
東京都心 12℃（＋1 10月下旬）
名古屋 12℃（＋1 10月下旬）
大阪 13℃（ -1 10月下旬）
広島 11℃（ -2 平年並み）
高知 11℃（ -3 平年並み）
福岡 12℃（±0 平年並み）
あす7日（金）の予想最高気温
（）内は前日比と季節感
札幌 7℃（ -7 11月下旬）
青森 12℃（ -6 11月中旬）
仙台 17℃（ -2 平年並み）
新潟 17℃（ -2 平年並み）
東京都心 20℃（＋1 10月下旬）
名古屋 23℃（±0 10月中旬）
大阪 21℃（ -1 10月下旬）
広島 23℃（±0 10月中旬）
高知 24℃（±0 10月下旬）
福岡 22℃（±0 10月下旬）
【天気変化の大きな一週間】
あさって8日（土）は、全国的に晴れ間の広がる所が多いでしょう。西日本は暖かくなりますが、北日本は寒く、関東もあまり気温が上がらない予想です。一転して、9日（日）は全国的に雨となり、西日本を中心に、雨脚の強まる所もありそうです。週明けは北日本で冬型となり、低気圧の発達次第では、荒天となる可能性があります。一方、沖縄は来週の後半にかけて、台風26号の影響が出てくるかもしれません。今後の台風情報にもご注意ください。