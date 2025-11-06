ＢＩＧＢＡＮＧのＧ−ＤＲＡＧＯＮが５日、現地の時事教養番組「ソン・ソッキの質問」に出演し、グループリーダーとして、最もつらかった瞬間を明かした。

ソン・ソッキは放送で、Ｇ−ＤＲＡＧＯＮに「あるインタビューで『アイドルグループの模範解答になりたい』と言っていたが、実際にそうなれたと思うか」と尋ねた。これについて、Ｇ−ＤＲＡＧＯＮは「僕個人としては、模範解答になれなかったと思う。それが結論」と返答した。

また「たくさんの人が知る、ＢＩＧＢＡＮＧメンバーの波風（事件）も経験したと思う。グループリーダーが、メンバーの私生活まで責任を負うことはないと思うが、あえて、リーダーとして最もつらかったのはいつだったのか」と聞かれると「僕がグループに迷惑をかけたり、過ちを犯したりした時」「自発的でも多発的でも、そういう状況が起きれば、グループ全体が揺らぐ可能性のある問題だから」と言い「メンバーの過ちであれプライベートであれ、それは別の問題」と言及した。

ＢＩＧＢＡＮＧが、２０２６年にデビュー２０周年を迎えることについては「２０周年を迎えられるとは、思ってもみなかった。でも（２０周年が）迎えられると人は不思議なもので、３０周年のことをつい考えてしまう」と、素直な気持ちを吐露していた。