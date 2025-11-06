Image: Shutterstock.com

世界最大級のマッチングサービスTinderが、新たなAI機能をテスト中です。出会いの頻度をあげるため、より相性のよい人とマッチングするためにAIを活用するのはもはや当たり前ですが、どこまでAIに託すかは人それぞれ…。それでいうと、Tinderの新機能はけっこう託すことになるんですよね。

AI機能「ケミストリー」

Tinderを有するMatch Groupの決算報告で発表された新機能Chemistry（ケミストリー）。AIとの会話形式の質問に答えることでユーザーへの理解を深め、より合う人とのマッチングを高めるのがこの機能の狙いです。これだけ聞くとよくある機能ですが、ちょっと変わっているのは、AIがユーザーのカメラロールにアクセスすること。

カメラロールって、けっこう、いやだいぶパーソナルな場所なので、ここを見ればユーザーの好み、興味、性格をより理解できるというのは、確かにそうでしょう。そして、その深い理解こそがケミストリー機能の強みになるわけです。

米GizmodoがTinderにメール取材したところ、

ディープラーニングを活用し、ケミストリー機能がより関連性の高いプロファイルを毎日表示することで、マッチングアプリ疲れを軽減できます。より相性のいいマッチング、より魅力的な会話に繋げることができます。

と、Tinder担当者よりコメントがきました。

出会いか？ プライバシーか？

カメラロール見るってプライバシーはどうなの？と不安に思う人もいるかもしれませんが、安心してください。ケミストリー機能はオプトイン型です。オプトイン型とは、デフォルトはオフ。アプリがユーザーに許可を求め、ユーザーが許可してはじめて発動される機能です。つまり、ユーザー自らが、Tinderに「いいよ」と設定しない限り、Tinderはカメラロールを見ることはできません。

ここまで聞くと、悪くないなって思いませんか？ プライバシーを重視する人は許可しなければいい、知らずに勝手にアクセスされることはありません。一方で、「私のことを知らないからいい出会いがひっぱれないんだ！」と思っている人には適した機能になるかもしれませんよね。誰かを誰かに紹介するとき、その人のことを知っているのは大きな武器であり、それはアプリも友人でも同じこと。

出会いにどれだけコミットするか。どれだけ自分にあった人を効率的に探したいか。それが、マッチングサービスにどこまで自分を知ってもらうか（公開するか）の基準になります。となれば、カメラロールってけっこうディープですが、選択肢としてはあり…かもしれませんね。

ケミストリー機能は、現在、オーストラリアとニュージーランドでテスト導入中。来年、一般導入予定。他にも、来年は新機能としてダブルデートモード（ペアとペアをマッチング）などを予定しているとのこと。

