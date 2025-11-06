東京都は、都内のインフルエンザ感染状況が「注意報」基準を超えたと発表しました。感染者の増加が続いており、都民一人ひとりの感染予防対策の徹底が求められています。

写真拡大

10月下旬、都内のインフルエンザ感染状況が「注意報」基準を超えました。感染者の増加が続いており、本格的な冬を迎えるにあたり一人ひとりの感染予防対策の徹底が求められています。

インフルエンザ注意報発表

東京都によると、2025年10月20〜26日の都内医療機関からの患者報告数が10.37となり、注意報基準（10.00人）を超えました。今後、警報基準レベルに達する可能性もあるため、早期の感染防止策が必要です。

特に学校や社会福祉施設など集団感染のリスクが高い場では、手洗い・うがい・マスクの着用を徹底するよう注意喚起しています。予防接種を受けていない人は早めの接種を検討したいところです。

心掛けたい感染対策とは？

東京都は、インフルエンザの感染拡大を防ぐために、咳エチケットや十分な休養、バランスの取れた食事を心がけるよう促しています。また、発熱や咳などの症状が出た場合は、無理をせず早めに医療機関を受診することが重要です。

学校や職場では、体調不良時の出席・出勤を控えるなどの協力も求められています。都の感染症情報センターでは最新の発生状況を公表しており、今後も注意が必要です。(文:橋酒 瑛麗瑠)