岡山県の市で「治安がいい」と思う市ランキング！ 2位「岡山市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜24日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「治安がいいと思う市に関するアンケート」を実施しました。
その中から、「岡山県の市で治安がいいと思う市」ランキングの結果をご紹介します。
【12位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「観光客が多いエリアで人口も多いので、警察など治安周りの公共サービスが充実していそうだから」（40代女性／兵庫県）、「中心地で防犯意識が高そう」（50代男性／徳島県）、「岡山市は大きな都市で警察の巡回が多く、治安が良いと感じます」（50代男性／奈良県）といった声が集まりました。
回答者からは「観光で行った際に古き良き街並みで治安が悪そうに見えなかったから」（30代男性／愛知県）、「親戚がいるが、本人や本人からトラブルの話も聞いたことがないから」（40代男性／兵庫県）、「倉敷美観地区の美しさを守るために街総出で力を入れているから」（30代女性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：岡山市／51票岡山市は岡山県の県庁所在地であり、中国・四国地方を代表する大都市の1つです。市の中心には山陽新幹線も停車するJR岡山駅があり、交通の要衝として発展しています。日本三名園の1つ・岡山後楽園や岡山城といった歴史的名所があり、都市の利便性と自然・文化の豊かさが調和しています。商業施設や行政サービス、公共交通の充実度からくる安心感が「治安の良さ」という評価につながっているのでしょう。
1位：倉敷市／87票倉敷市は、白壁の町並みが美しい倉敷美観地区で知られる観光都市です。特に美観地区周辺は観光客が多く訪れる一方で、整備の行き届いた景観と静かで落ち着いた雰囲気が広がり、訪れる人にも住む人にも安心感を与えています。文化的な情緒を感じさせる街並みと、瀬戸内海に面した港湾都市としての開放的な魅力を併せ持ち、整った雰囲気が「治安がよい」という評価につながっていると考えられます。
回答者からは「観光で行った際に古き良き街並みで治安が悪そうに見えなかったから」（30代男性／愛知県）、「親戚がいるが、本人や本人からトラブルの話も聞いたことがないから」（40代男性／兵庫県）、「倉敷美観地区の美しさを守るために街総出で力を入れているから」（30代女性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
