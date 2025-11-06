『じゃあ、あんたが作ってみろよ』第6話あらすじ。ミナトから突然別れを告げられた鮎美。同僚から誘われた婚活パーティーに参加して…＜ネタバレあり＞
TBSの火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の第6話が11月11日に放送予定です。
『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）を原作とするドラマ。
恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった山岸鮎美を夏帆が演じ、令和の時代には少し珍しい「料理は女が作って当たり前」と思っている亭主関白思考な海老原勝男を竹内涼真が演じます。
2人は大学時代から交際し、同棲にも慣れ、順調に思えていたが…プロポーズ直後に別れてしまい…。本作は、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の成長＆再生ロマンスコメディです。
第6話あらすじ
ミナト（青木柚）から「結婚願望がない」と突然の別れを告げられた鮎美（夏帆）は、そのことを誰にも告げずに一人暮らしをスタートさせる。だが、気づけば２人分の食事を作ってしまうなど、ふとした時にミナトの不在を実感する…。
一方、勝男（竹内涼真）は、近々鮎美を連れて結婚のあいさつをしに帰ってくると思っている父・勝（菅原大吉）に鮎美と別れたことを言い出せず、後ろめたい気持ちを抱いていた。
そんな中でも、鶏がらスープさえも自分で作り始めるなど、めきめきと料理の腕を上げる勝男。ある日、椿（中条あやみ）からのホームパーティーの誘いに、はりきって用意した小籠包を持参するのだが…。
そして同じ頃、同僚から誘われた婚活パーティーに参加した鮎美は…。
＜番組概要＞
［タイトル ］ 火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』
［放送日時 ］ 2025年10月7日（火）スタート 毎週火曜よる10:00〜10:57
［スタッフ］
製作：TBSスパークル、TBS
原作：谷口菜津子「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（ぶんか社「comicタント」連載）
脚本：安藤奎
プロデューサー：杉田彩佳、丸山いづみ
演出：伊東祥宏、福田亮介、尾本克宏
編成：関川友理
［出演者 ］夏帆、竹内涼真
中条あやみ、青木 柚、前原瑞樹、サーヤ（ラランド）、楽駆、杏花、池津祥子
菅原大吉
［公式サイト］https://www.tbs.co.jp/antaga_tbs/
［公式X］ @antaga_tbs
［公式Instagram ］ antaga_tbs
［公式TikTok ］@antaga_tbs