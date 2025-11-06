¥ª¥Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¿¹¹âÀéÎ¤¤È¥ª¥Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ä¡£²¿¤ò¿©¤Ù¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤ÆÀ¸¤¤¿¤é¤¢¤ÎÌµÅ¨¤Î¼ã¤µ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ú2025ÊÔ½¸Éô¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
2024Ç¯²¼È¾´ü¡Ê7·î¡Á12·î¡Ë¤Ë¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ.jp¡Ù¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤¿µ»ö¤«¤é¡¢º£¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÆÉ¤ßÄ¾¤·¤¿¤¤1ËÜ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2024Ç¯07·î08Æü¡Ë*****À¤´Ö¤«¤é¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤ÊÀ¸³¶ÆÈ¿È¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¡¢40Âå¤Î¾®ÎÓµ×Çµ¤µ¤ó¤¬ÄÖ¤ë¡È»¨¡É¤Ç¡ÈÃ¦ÎÏ¡É·Ï¤Î¤æ¤ë¡¼¤¤¥¨¥Ã¥»¥¤¡£¡Ö¿ÍÀ¸¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥µ¥Ü¤ê¤¿¤¤¡×¤È¾ï¡¹¹Í¤¨¤ë¾®ÎÓ¤µ¤ó¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¿´¤âµ¤»ý¤Á¤â·Ú¤¯¤Ê¤ë!?Âè27²ó¤Ï¡Ö¿¹¹âÀéÎ¤¤ò´°¥³¥Ô¤·¤¿»ä¤Ï¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¿¹¹â¤ÏÏ·¤±¤Ê¤¤¡×¤Ç¤¹¡£
·¯¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¡¢¿¹¹âÅÁÀâ¤ò
¡Ö¡Ä¡Ä¤ï¡¢¤¤¤¤Æ÷¤¤¡×
¾¯¤·Á°¤Ë»Å»ö¸½¾ì¤Ç¿¹¹âÀéÎ¤¤µ¤ó¤È¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Ïº£Ç¯55ºÐ¤È¤ÏÁ´¤¯»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢Èþ¤·¤¯¡¢¤É¤³¤«¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¹á¿å¤È¤Ï¥«¥Æ¥´¥é¥¤¥º¤·Æñ¤¤¡¢¤È¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¹á¤ê¤¬¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿½÷Í¥¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤¬¿á¤ÃÈô¤Ö¤Û¤É¡¢¡Ê´º¤¨¤Æ¤³¤¦¸Æ¤Ö¤¬¡Ë¿¹¹â¤Ï¿À¡¹¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¿¹¹âÀéÎ¤¤Ï¾¼ÏÂÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¿À®ÀÄ½Õ°é¤Á¤Î¥ß¥å¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤«¤Ä¤ÆÈà½÷¤ÏÇÉ¼ê¤Ê°áÁõ¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤¤¤Ä¤âÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¥¶¡¦¥¹¥È¥ì¥¹¡Ù¡Ø17ºÍ¡Ù¡Ø»ä¤¬¥ª¥Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ù¤È¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¡£1990Ç¯Âå½éÆ¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¿¹¹â¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤¿¡ÈÈþµÓ¡É¥Ö¡¼¥à¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤¿ÅÄÃæÈþÆà»Ò¤¬¡ØÎÞ¤ÎÂÀÍÛ¡Ù¤ò²Î¤Ã¤Æ¡¢Ä¶¥ß¥Ë¥¹¥«¤Ç¡¢µÓ¤Ë£±²¯±ß¤ÎÊÝ¸±¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤â¿¹¹â¤ÏÈþµÓÎÎ°è¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÄÉ¿ï¤òµö¤µ¤º¡¢¸ÞÂ¡Ï»ç¥¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤ºÙ¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¤¤Æ²ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹¾¸ýÍÎ²ð¤µ¤ó¤È·ëº§¡¢½Ð»º¤·¤¿1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é¾¯¤·¤º¤ÄÏª½Ð¤¬¸º¤Ã¤¿¿¹¹â¡£¤½¤ì¤¬¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤È¶¦¤Ë·ÝÇ½³¦¤ØÉüµ¢¡¢±ýÇ¯¤Î¶Ê¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤âÈäÏª¡£¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¬¡¢Èà½÷¤ÏÁ´¤¯Ï·¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ø»ä¤Î²Æ¡Ù¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿¹¹â¤È¡¢Ãæ¹âÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¹¹â¤ÏÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µ¿¤¦¿Í¤ÏYouTube¤Ç¡¢ÀÎ¤ÎÈà½÷¤ò¸¡º÷¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¤³¤Î¸½¾Ý¤ÏÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢Ï¢Æü¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤À¤¬¡¢20Âå¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¡¼¥ó¡ª¡¡¤È¤·¤¿Àª¤¤¤¬¾Ã¤¨¤¿Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢ºÊ¤äÊì¤È¤·¤Æ¤Î½ÀÏÂ¤µ¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Æ¡¢Èþ¤ÏÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¤â·òºß¡£²¿¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤éÈà½÷¤Î¤è¤¦¤Ë¥ª¥Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¿¹¹â¤È¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÓÌ¤¤¤ÀÆ÷¤¤¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Ï°ì¿Í¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
»ä¤Ï¥ª¥Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¼ã¤¤º¢¤Ï½µËö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ä«¤Þ¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤«¥¯¥é¥Ö¤ÇÍ§¿Í¤¿¤Á¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¹±Îã¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬40ÂåÈ¾¤Ð¤ò·Þ¤¨¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ï°ì¿Í¤Ç¹Ô¤¯¡£¡Öº£Æü¤ÏµÙ¤ß¤À¡×¤È·è¤á¤¿Æü¤ÏÃë´Ö¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¿¥¤¥à¤Ç¡¢¼ò¤ÈÊÛÅö¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç5»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤ÏÊ¿µ¤¤ÇµïºÂ¤Ã¤Æ¡¢²Î¤¦¡£
¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡£¼Ì¿¿Äó¶¡¡§photoAC¡Ë
¼Â¤Ï¿¹¹âÀéÎ¤¤Î¡Ø»ä¤¬¥ª¥Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ù¤Ï¡¢20Âå¤«¤é»ä¤Î½½È¬ÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£±¿Æ°¿À·Ð¤Ï¤¹¤³¤Ö¤ë°¤¤¤±¤É¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ï¤Ê¤¼¤«ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿10¡Á20ÂåÅö»þ¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¢¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÆ°¤¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ò´°¥³¥Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯³Ð¤¨¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æó¼¡²ñ¤Î¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤³¤Î¥ï¥¶¤¬°Õ³°¤Ë¤âÂç³èÌö¡£Â¾¤Ë¤â¾¾ÅÄÀ»»Ò¡¢¾¾±º°¡Ìï¤È¤¤¤Ã¤¿±ýÇ¯¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤â¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ç¡Ê¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤¢¤ì¤À¤±¤É¡Ë°ìÌö¿Íµ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£Ç¯Ëö¤Ë¤Ê¤ë¤ÈËºÇ¯²ñ¤Î¤ª¸Æ¤Ð¤ì¤ÇË»¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¡Ö¤¹¤²¤¨ÌÌÇò¤¤ÊÔ½¸¼Ô¤¬¤¤¤ë¡×¤È±½¤òÊ¹¤¤¤¿¥é¥¤¥¿¡¼¤µ¤ó¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶¡¢¥«¥é¥ª¥±¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿¹¹â¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¼¼¡¢¡Ø»ä¤¬¥ª¥Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ù¤òÆþ¤ì¤ë¡£Âç¾æÉ×¡¢»ä¤Ï¿¹¹â¤è¤ê¤ÏÇ¯²¼¤Ê¤ó¤À¤â¤Î¡£²Î¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¤ï¡£
¤½¤¦»×¤¤¹þ¤ó¤ÇÄ©¤ó¤À¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Î£±¶Ê¤Ï¡¢»àÆ®¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¶Ê¤Ë¿¶¤êÉÕ¤±¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤·¡¢Æ°¤¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¡¢¤òÆ±»þ¤Ë¿Ê¹Ô¤µ¤»¤ë¤È¡¢Â©ÀÚ¤ì¤¬¤¹¤´¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎÎÏ¤ò·×»»¤â¤»¤º¡¢±Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡È¤¦¤Ã¤«¤êÅÌÏ«´¶¡É¤¬ÇÈ¤Î¤è¤¦¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âºÐ¤ò·Ð¤ì¤Ð¤ªÊ¢¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×
¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î²Î»ì¤ÎÃ¼Ã¼¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥ë¥³¡¼¥é¥¹¤ò½ª¤¨¤¿¡£¤¦¤Ã¤«¤êÂ¤òÆ§¤ß³°¤·¤¿¤é¡¢¹üÀÞ¤â¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥ª¥Ð¤µ¤ó¤À¡£µ×¡¹¤Ë²Î¤¤ÍÙ¤Ã¤¿ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î°ì¶Ê¤Ï¡¢´ü¤»¤º¤·¤Æ¡Ê¡©¡ËÌ¿·ü¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¿¹¹â¤Ï¤¤Ã¤ÈÏÇÀ±¤Î¿Í
²¿¤ò¿©¤Ù¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤ÆÀ¸¤¤¿¤é¤¢¤ó¤Ê¼ã¡¹¤·¤µ¤¬½É¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£²þ¤á¤ÆºÇ¶á¤Î¿¹¹â¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ç¯Îð¤Ë¾Ç¤ê¡¢¹³¤Ã¤¿À°·Á¤ÎÍÍ»Ò¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
Í¾ÃÌ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢»¨»ïÁ´À¹¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤ËÈþÍÆµ»ö¤¬ÀìÌç¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢ÌÜ¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÌµÍý¤ò¤·¤¿À°·Á¤ä¡¢²Ã¹©¤·¤¿È©¤Ï·ù¤Ç¤âÈ½ÊÌ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ºòº£¡¢½÷À¤Î´Ö¤Ç¤ÏÇ¯Îð¤òÌä¤ï¤º¡¢À°·Á¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀÎ¤Û¤ÉÄñ¹³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¥É¥¯¥¿¡¼¤¬¤É¤ó¤ÊÀº¹ª¤Êµ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ»Ü½Ñ¤·¤Æ¤â¡¢ÉÔ¼«Á³¤µ¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£ÀèÆü¤âÎ©¤Á°û¤ß²°¤Ç½÷ÀµÒ¤¬¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤òÀ¼¹â¤é¤«¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖºÇ¶á¤ÎÀ°·Á¤ÏÁ°¸þ¤¤Ê¤â¤Î¤À¤·¡¢°Â¤¯¤Ç¤¤ë¤·¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×
¤½¤Î½÷À¤Ï¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀÃíÆþ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Äê´üÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê´é¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Èà½÷¤Î¼ò¾ì±éÀâ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤â¤¦¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¹á¤ê¤Ï°ìÀÚÉº¤ï¤»¤º¡¢¤¿¤À¤¿¤À²ÈÂ²¤Ë°¦¤µ¤ì¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥ª¥Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿¹¹â¡£¤¤Ã¤ÈÈà½÷¤ÏÏÇÀ±¤«¤éÍè¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¿¹ÍåËü¾Ý¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÃÏµå¾å¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢¿¹¹â¤Ï°ã¤¦¡£¤É¤³¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÏÇÀ±¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤Ò¤È»Å»ö¤ò½ª¤¨¤¿¤é¤Þ¤¿ÏÇÀ±¤Ø¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¿¤Þ¡¼¤Ë¸«¤«¤±¤ë¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¨¥¤¥¸¥ì¥¹½÷À¤ÏÁ´°÷¤½¤¦¤À¡£¤½¤ó¤ÊÇÏ¼¯¤Ê¤³¤È¤Ç¤âÌÑÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤¢¤Î¸½¼ÂÈþ¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ÏÌµÍý¡¢¼ã¤¤»Ò¤Ë¤ÏÉé¤±¤ë¡×¤È¿¹¹â¤Ï²Î¤¦¡£
Âç¾æÉ×¡¢¿¹¹â¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¡£¤¢¤È5Ç¯¤¯¤é¤¤¡¢ÀäÂÐÉé¤±¤Ê¤¤¡£