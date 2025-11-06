2026年1月4日に幕張メッセ 国際展示場にて開催されるニューイヤー洋楽フェス『rockinʼon sonic 2026』の、全出演アーティストとタイムテーブルが発表された。

（関連：稲葉浩志、宇多田ヒカル……夏フェスはサプライズ出演に格好の場？ 『ロッキン』でも期待のシークレットゲスト）

今回新たに、BLOSSOMS、JUST MUSTARDの出演が決定。さらに、ずっと真夜中でいいのに。は日本のアーティストとして唯一の出演となる。なお、チケットの一般発売が現在受付中だ。

＜rockinʼon sonic 総合プロデューサー 山崎洋一郎からのメッセージ＞

お待たせしました！rockinʼon sonic 2026の全出演アーティストとタイムテーブルを発表しました。

ペット・ショップ・ボーイズ、アンダーワールドを筆頭にトラヴィス、ウルフ・アリス、ニーキャップ、そして新たにブロッサムズ、ジャスト・マスタード、唯一の日本のアーティスト・ずっと真夜中でいいのに。がラインナップに加わりました。世界中のどこにもない最強のラインナップになったと思います。ポップとテクノとロックとヒップホップがひとつに集結して、なおかつrockinʼon sonicでしかありえない！と言えるラインナップ、そんな、理想に近いブッキングができたと思っています。

洋楽フェスであることを強調して始まったrockinʼon sonicが、今回、ずっと真夜中でいいのに。に出演をオファーしたのには明確な意志があります。それは、邦楽アーティストのファンがトップレベルの洋楽アーティストのステージを目の当たりにする、そして洋楽ファンが邦楽のトップレベルのアーティストを目撃する、そういう瞬間を1つだけ作りたかったのです。前回のピュアな洋楽フェスのあの空気感の尊さを僕ら主催者は誰よりもわかっているつもりです。それを前回以上に濃くしながら、同時に新たな参加者をそこに招いて混じり合って一緒にこのフェスを高めていきたい、そんな意志と願いです。そして、それを実現できる数少ないアーティストの筆頭にずっと真夜中でいいのに。がいます。彼女もその意志を理解してくれた上でオファーを受けてくれました。J-POPのフィールドで実験性とポップを絶妙にMIXするZUTOMAYOのステージは、まだ始まったばかりのrockinʼon sonicの大切な2ページ目を必ず盛り上げてくれると思います。

今回は1日だけの開催ということもあり、前回よりもチケットの売れ方が早いです。この最終発表を受けてのタイミングで早めに購入されることをお勧めします。2ステージでの1日8アクトが被りなしですべて観れるrockinʼon sonic。単独公演とも巨大フェスとも違う手応えと満足感をぜひ体験してください。飲食もホスピタリティーもしっかりと整えてお待ちしております。1月4日、会場でお会いしましょう！

rockinʼon sonicプロデューサー 山崎洋一郎

（文＝リアルサウンド編集部）