¡¡±ÇÁü¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°ËÆ£»í¿¥¤Ë¤è¤ë½éÄ¹ÊÔ´ÆÆÄºî¡ØBlack Box Diaries¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ø³«ÈÇ¤¬¡¢12·î12Æü¤è¤êT¡¦¥¸¥ç¥¤PRINCEÉÊÀî¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢°ËÆ£¼«¿È¤¬·Ð¸³¤·¤¿¾×·âÅª¤Ê»ö·ï¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¡¢ÄÀÌÛ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡É¤ò¼«¤é¥«¥á¥é¤ò²ó¤·¤Ê¤¬¤éµÏ¿¤·¤¿¡¢»ö·ï¤Î¡È¤½¤Î¸å¡É¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê±ÇÁüºî²È¤Î°ËÆ£¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¸µ¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤ÎÄÀÌÛ¤äÊÐ¸«¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Ë°µ¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¿°µÎÏ¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤¿»Ñ¤ò¡¢ËÜ¿Í¤Î»ëÅÀ¤«¤éÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡À½ºî¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¿·Ê¹µ¼Ô¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¡¢¡Ø·î¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ê¤É¼Ò²ñÇÉºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¹¥¿ー¥µ¥ó¥º¤¬»²²Ã¡£2017Ç¯¤Îµ¼Ô²ñ¸«°Ê¹ß¡¢¼Â¤Ë8Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ½ºî¤ò·Ð¤Æ´°À®¤·¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î¹ñºÝ¶¦Æ±À½ºî¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¡¢2024Ç¯1·î¤ÎÂè41²ó¥µ¥ó¥À¥ó¥¹±Ç²èº×¥ïー¥ë¥É¥·¥Í¥Þ¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÉôÌçÂç¿³ºº°÷¾Þ¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¡£¤½¤Î¸å¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î±Ç²èº×¤ä¾Þ¥ìー¥¹¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Âè97²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤ÇÆüËÜ¿Í´ÆÆÄ½é¤ÎÄ¹ÊÔ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2015Ç¯4·î3Æü¡¢¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤ò¤á¤¶¤¹°ËÆ£»í¿¥25ºÐ¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤Èï³²¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÈÆ±°Õ¤Î¤Ê¤¤ÀÈï³²¡É¤À¤Ã¤¿¡£°ËÆ£¤Ï¼ÂÌ¾¤ò¸øÉ½¤·¡¢¤³¤Î»ö·ï¤ÈÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¡¢¤½¤³¤«¤é°ËÆ£¤ÎÀ¤³¦¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡£ÀË½ÎÏ¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿°ì¿Í¤Î½÷À¤¬¡¢¼«¿È¤Ëµ¯¤¤¿»ö¼Â¤òµÏ¿¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò²ñ¤ÎÊÉ¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÂÇ¤Á²õ¤¹ーー¡£À¼¤ò¾å¤²Â³¤±¤ëÄË¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤ÊÀ¤³¦¤È¡¢¤½¤³¤Ç¸«¤»¤ë´õË¾¤Î¸÷¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ê±ÇÁü¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡¡À¤³¦60¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿ËÜºî¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¤«¤é»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤¿²Õ½ê¤Ê¤É¡¢°ìÉôÉ½¸½¤ò½¤Àµ¤·ÇÛÎ¸¤ò¤·¤¿¡ÖÆüËÜ¸ø³«ÈÇ¡×¤È¤Ê¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Î´Ö¤«¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ëÆ£¤òÊú¤¨¤ë°ËÆ£¤ÎÉ½¾ð¤¬¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÈBlack¡É¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¡ÈBlack Box¡É¤¬¥ªー¥×¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢°ËÆ£¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¿¿¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¸ø³«Æü·èÄê¤ËÈ¼¤¤¡¢°ËÆ£´ÆÆÄ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¦°ËÆ£»í¿¥´ÆÆÄ ¥³¥á¥ó¥È
ËÜºî¤Ï¡¢»ä¤¬Èï³²Ä¾¸å¤«¤éÆüËÜ¤ÇÄ¾ÌÌ¤·¤¿¸½¼Â¤òÄÉ¤¤¡¢µÏ¿¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ÂáÊá¤ÏÄ¾Á°¤Ç»ß¤á¤é¤ì¡¢¾Úµò¤ä¾Ú¸À¤Ï¹õÅÉ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â½¸¤á¤¿¿¿¼Â¤Î¡Ö¤«¤±¤é¡×¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¤Î¤¬ËÜºî¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤«»ä¤ÎÌ¾¤ò¤¤¤Ã¤¿¤óËº¤ì¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤Î½ÐÍè»ö¤È¤·¤Æ´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·Æ±¤¸¤³¤È¤¬¤¢¤Ê¤¿¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ëµ¯¤¤¿¤Ê¤é¡¢²¿¤ò¿®¤¸¡¢¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤«¡£´Ñ½ª¤¨¤¿¤¢¤È¤Ë¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¾®¤µ¤Ê°ì¸À¤¬¡¢ÄÀÌÛ¤ò¤Û¤É¤¡¢¼¡¤ÎÃ¯¤«¤ò¼é¤ê¡¢¼Ò²ñ¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÆ°¤«¤¹ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô¡Ë