『シルバニアファミリー』×「エッセンシャル」がコラボ！ “ホワイトティーの香り”の限定アイテム5種発売へ
ヘアケアブランド「Essential（エッセンシャル）」は、11月22日（土）から、「Essential Premium（エッセンシャル プレミアム）」シリーズより『シルバニアファミリー』とコラボした限定デザインを、数量限定で発売。一部店舗とオンラインショップでは、11月12日（水）より先行発売を開始する。
【写真】ウォータートリートメントやジェリーミルクも！ 限定アイテム一覧
■ティーパーティーを楽しむ姿がかわいい
今回発売されるのは、「エッセンシャル プレミアム」シリーズのアイテムに『シルバニアファミリー』デザインのパッケージを施したホリデー限定商品。
ラインナップは、「バリアシャンプー＆コンディショナー スパークルモイスト」ペアセットに加え、「ウォータートリートメント EXスムース」、「うるりジェリーミルク」、「うるりキラリオイル」の5アイテムがそろう。
またパッケージには、40周年を迎えた『シルバニアファミリー』の仲間たちが登場。華やかな洋服に身を包んだ人形たちがティーパーティーを行う姿が描かれ、どこか楽しく、どこかホッコリとした“ときめき”を感じるデザインだ。
そして香りは、透明感あふれるシトラスグリーンに、上品なティーのアクセントをまとわせ、ホワイトムスクとウッディのあたたかさをプラスした“ホワイトティーの香り”を採用。髪がなびくたび、ふわっと穏やかな紅茶の香りが広がり、リラックスした気分へと導いてくれる。
さらに、11月12日（火）からは、対象商品を2400円（税込）以上の購入で応募可能な、「Essential×シルバニアファミリー コラボデザインポーチ」が当たるキャンペーンも実施予定だ。
