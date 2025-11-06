¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ËÏ¯Êó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×Ìµ½êÂ°¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤ÎÉÚ°Â·òÍÎ¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ¤ò¸ø³«¡ª¡Ö´°Á´Éü³è´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡×¤ÎÀ¼
¡¡º£²Æ¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤òÂàÃÄ¤·¤¿ÉÚ°Â·òÍÎ¤¬¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÉÚ°Â¤Ï¸½ºß¡¢Ìµ½êÂ°¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯£²·î¤Ë±¦É¨¤òºÆ¼ê½Ñ¤·¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò³«»Ï¡£Éüµ¢¤Þ¤ÇÁêÅö¤Ê»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÉÚ°Â¤Ï27²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿11·î£µÆü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖTurned 27.Thank you for your messages¡ª See you soon¡×¤ÈÄÖ¤ë¡£
¡¡¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä´ï¶ñ¤ò»È¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤âÈ¿±þ¡£°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÁö¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×
¡Ö´èÄ¥¤ì¡ª¡×
¡Ö¤ß¤ó¤ÊÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡×
¡ÖÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×
¡Ö¾Ç¤é¤º¤¸¤Ã¤¯¤ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤·¤Æ¡×
¡ÖÂåÉ½¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ö´°Á´Éü³è´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡ÖÉüµ¢¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡×
¡ÖÎÞ½Ð¤ë¡×
¡Ö¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ËÏ¯Êó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
¡¡ÉÚ°Â¤Ï2024Ç¯¤Î£¶·î°Ê¹ß¡¢²ø²æ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤êÆüËÜÂåÉ½¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ìó£·¤«·î¸å¤ËÇ÷¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤Î¤«¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
