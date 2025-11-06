◇女子ゴルフツアー TOTOジャパンクラシック第1日（2025年11月6日 滋賀県 瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）

第1ラウンドが行われ、前週にマレーシアで行われたメイバンク選手権で今季2勝目を挙げた山下美夢有（24＝花王）が3連続を含む7バーディー、ボギーなしの65をマークし、首位発進。10年の宮里藍以来2人目の米ツアー2週連続Vへ最高のスタートを切った。

「前半はショットが良くなかったけど、耐えて、ボギーを打たないゴルフができた。後半にかけてパターが入ってくれてスコアがつくれた」

出だしの1番パー5、第3打残り85ヤードを52度のウエッジで振り抜くと、ピン1メートルにつけて幸先よくバーディー発進。4番ではグリーン奥からチップインバーディー。さらに後半の16番からは3連続バーディー締め。最終日に8打差を追いついた前週の勢いそのままのプレーでギャラリーを沸かせた。

初日から多くのギャラリーも集まった。「たくさんの方が来てくれて、応援がすごく力になった」とファンの応援も山下の好発進を後押しした。「この伸ばし合いについていけるように、あと3日あるので頑張りたい」。山下が日本で今季3勝目をつかむ。