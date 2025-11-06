9月に「洞不全症候群」に罹り療養に入ったと公表していた、歌手の美川憲一さんが公式サイトを更新。

広島でのイベント出演を見送ることを公表しました。



【写真を見る】【 美川憲一 】 １６日の広島イベント出演をキャンセル 「まだ体調が万全ではないため」 洞不全症候群で療養中





公式サイトでは「11月16日(日)『フジグラン安芸30周年 開店記念祭』への出演を予定しておりましたが、美川の体調が万全ではないため今回は出演を見送らせていただく運びとなりました。まことに申し訳ございません。」と、報告。





続けて「フジグラン安芸さまの記念祭には川中美幸さんが出演してくださります。楽しみにしてくださっていたファンの皆様には本当に申し訳ございません。重ね重ねお詫び申し上げます。」と、綴っています。



また、美川憲一さんは自身のインスタグラムで「11月16日(日)に開催される『フジグラン安芸30周年 開店記念祭』へお祝いに駆け付ける予定でしたが、まだ体調が万全ではないため 見送らせていただきたく存じます。本当に申し訳ございません。」と、投稿。



続けて「フジグラン安芸さまの記念祭へは 川中美幸さんが出演してくださいます。とっても 素晴らしい歌声だから、皆様楽しんで下さい。」と、記しました。



そして「フジグラン安芸さま 創業30周年 おめでとうございます。」と、記しています。







洞不全症候群とは、心臓内の「洞結節」という部位に異常が起こり、徐脈（心拍数低下）や頻脈（心拍数増加）を生じる心疾患とされていて、美川さんは「9月11日に、ペースメーカーの取り付け手術が無事に終わり、現在入院しております。」と報告していました。









