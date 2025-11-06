ドジャースの優勝パレードが３日（日本時間４日）、ロサンゼルスで行われた。パレード後にドジャースタジアムで開催された祝勝イベントでは、ワールドシリーズＭＶＰに輝いた山本由伸投手がスピーチを披露。反響を呼んでいる。

スペイン語圏の人が多く暮らすロサンゼルス。スピーチでは、スペイン語でまず「ブエナス・タルデス！（こんにちは）」と挨拶。すると、後方にいたプエルトリコ出身のキケ・ヘルナンデスはロックコンサートのように何度もジャンプし、満面の笑顔で腕をグルングルンと振り回して大喜び。「ｙｏｕ ｋｎｏｗ ｗｈａｔ？（いいかい）」と今度は英語で切り出し、ポストシーズンで「何としても負けるわけにはいかない」との山本の発言を英語訳した「Ｌｏｓｉｎｇ ｉｓ ｎｏｔ ａｎ ｏｐｔｉｏｎ．」を続けると、ロブレスキー投手は腕をグルグル回して雄たけび、バンダ投手も両手を突き上げるなど大盛り上がりとなった。

英語でファンやスタッフ、関係者らへの感謝を述べ、最後は「ありがとう！」と日本語で。山本が英語を話す間、キケは優しい笑顔で何度もうなずいていた。

山本のスペイン語でのあいさつは、「Ｂｕｅｎａｓ ｔａｒｄｅｓ， Ｙｏｓｈｉｎｏｂｕ！」という言葉とともに、ドジャースのスペイン語の公式インスタグラム（＠ｌｏｓｄｏｄｇｅｒｓ）でも動画が公開され、米ファンから「完璧なスペイン語、本当に美しい♥」「スペイン語が一番上手♥」「トリリンガル」「トライリンガルキング♥ＭＶＰ」「美しい発音」「愛してる」「愛しい人」「この男に苦手なことって何かある？♥」「ヨシがスペイン語で『ブエナス・タルデス』と言ってくれた♥」「キケがお父さんみたいに誇らしげな顔をしてる」「スペイン語を話す山本を見てめっちゃ嬉しそうなキケを見て」「キケがめちゃめちゃ興奮してる」と書き込みが殺到する反響となっている。