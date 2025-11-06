◇フィギュアスケート グランプリシリーズ第４戦 ＮＨＫ杯 （７日開幕、大阪・東和薬品ラクタブドーム）

男子の公式練習が行われ、ＧＰシリーズ初出場の垣内珀琉（はる、ひょうご西宮ＦＳＣ）はフリーの曲をかけるなど、調整した。同じグループでは日本男子エースの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、中国杯優勝の佐藤駿（エームサービス・明大）、韓国のチャ・ジュンファンらと滑り、「すごい夢のようだった」と目を輝かせた。

先月行われた兵庫選手権では右足首を痛め、絶対安静が必要な中、強行出場。ジャンプを跳ばない構成で臨んだ。大会後は１０月１３日まで松葉づえをつきながら生活。リハビリを行い、同３０日にようやく練習が再開できた。本調子ではないものの「無事ここに来ることができて良かった」と安心した表情を見せた。

氷上練習ができない間は、バイクに乗り心肺機能の強化に努めた。炭酸ガスや衝撃波治療にもトライ。「めちゃくちゃまずい」漢方薬も飲み、今大会へ向けて懸命な努力を重ねた。所属先のリンクには横断幕が掲げられ、「泣きそうになった」と心の励みになった。大会中継も録画済み。「ここまで来れたので楽しみたい。勉強をしっかりして頑張りたい」と前を向き、試合に臨む。