日本サッカー協会は６日、国際親善試合のガーナ戦（１４日・豊田ス）、ボリビア戦（１８日・国立）に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。

森保一監督は、１０月の活動に続く招集となったＭＦ久保建英（Ｒソシエダード）について言及した。左足首痛を抱える久保は１０月１０日のパラグアイ戦を欠場し、同１４日のブラジル戦では先発し、後半９分に退いた。その後は１日のリーグ戦で公式戦に復帰していた。

指揮官は「（プレー）できるという判断で招集させていただいている。何かけがを抱えて無理な状態で日本代表に招集させてもらって、けがのリスクも大きい中でプレーするということは避けたい中、その問題はない」と説明。「直近の彼の復帰戦のプレーを見て、キレ自体は間違いなくあったと思うし、クオリティーもあった。メディカルの部分も確認して、というところで招集させていただいている」と強調した。

また、アジア最終予選で主力を務めたボランチのＭＦ守田英正（スポルティング）については、選外の状況が続き「（クラブで）戦列には復帰したのは確認して、毎試合チェックしている。その中でまだまだコンディションが上がりきっていないなという判断で招集していません」とした。