◆男子プロゴルフツアー ＡＣＮ選手権 第１日（６日、兵庫・三木ＧＣ＝７００４ヤード、パー７１）

第１ラウンドが行われ、今季２勝で賞金ランキング１位の生源寺（しょうげんじ）龍憲（フリー）が６バーディー、１ボギーの５アンダー６６をマークし、トップと２打差の３位で発進した。アマチュアの小林匠（大阪学院大３年）が４連続を含む９バーディー、２ボギーの７アンダー６４をマークし単独首位発進した。

生源寺は１０月の日本オープンで今季初の予選落ちを喫すると、前週のフォーティネット・プレーヤーズ・カップも２日で大会を終えていた。２戦連続で決勝ラウンドに進めず迎えた今週は、前半の１０、１１番で２メートルにつけて連続バーディーでスタート。「余裕を持ちながらプレーできた」とうなずいた。

「スコアもそうだけど、ラウンド中の感触も良かった。ここ数試合ショットが良くなくて、チャンスにつかない苦しいゴルフだったけど、今週はフィーリングが戻ってきた」と復調の兆しを感じている。（体の方向を確認するための器具）アライメントスティックを使ったり、シャフトが柔らかい練習用のアイアンで調整するなど、基本の練習を増やした。「シーズンを戦っていくなかで、ちょっとずつずれていくところがあったので、そこをしっかりまた基本に戻ってやった」。ウォーミングアップ、トレーニングの仕方も見直した。

賞金レースは２位の金子駆大（こうた）が約４００万円差まで迫ってきた。「賞金王よりも、アメリカのＱＴ（予選会）に行きたい。そこのランキングを目指してやっているので、一試合、一試合大事になってくる」。ダンロップフェニックス（２０〜２３日）終了時の２位から５位は２次（１２月２〜５日）から、１位は最終（１１〜１４日）から受けることができる。「しっかり通って来年アメリカでプレーできるように、そこに向かってやっている」と今のテーマに触れた。