明日7日(金)は上空の寒気の影響で、北日本で雪になる所があるでしょう。9日(日)は全国的に雨で傘の出番になりそうです。来週の10日(月)ごろからは台風26号の影響で、沖縄を中心に波が高くなるおそれがあります。

台風26号 週明け(10日〜)に沖縄に影響が出る可能性

今日6日午前3時に発生した台風26号は、現在日本のはるか南の海上、マリアナ諸島付近を西寄りに進んでいます。今後発達しながらフィリピンへ近づく見込みです。

沖縄は、10日(月)ごろから、波が高くなりそうです。天気が崩れていなくても、波だけが高い状態になるおそれがあります。海へのレジャーなどを計画されている方は、注意が必要です。





また、その後は、本州の南の海上を進むと予測しているモデルもあります。進路はまだ定まっていませんので、最新の台風情報を確認してから、行動するようにしてください。

明日7日(金)の天気

明日7日(金)は、北日本を中心に冬型の気圧配置で、上空には寒気が流れ込む見込みです。北海道は雪になる所があり、次第に範囲が広がるでしょう。夜にかけて雪の降り方が強まりそうです。見通しが急に悪くなる事もありますので、お気をつけください。東北北部も局地的に雨が降り、標高の高い所では、雪になる所がありそうです。



一方、東北南部と関東から九州、沖縄は、高気圧に覆われ、爽やかな秋晴れになるでしょう。絶好の洗濯日和になりそうです。布団を干すのにも最適でしょう。



空気が乾燥しますので、火の取り扱いに気を付けつつ、室内の加湿や肌の保湿も心がけるとよさそうです。

明日7日(金)は立冬 一日の気温差注意

7日(金)は二十四節季の「立冬(りっとう)」です。暦の上では、冬が始まりますが、関東から九州では最高気温が20℃以上になる所が多くなりそうです。昼間は日差しのもとでは秋らしい爽やかな陽気になるでしょう。ただ、夜は大きく気温が下がりますので、お帰りが遅くなる方は上着やコートを忘れずにお出かけください。



8日(土)から13日(木)は、北海道は昼間も10℃に届かず、ヒンヤリする日が多くなるでしょう。

関東は16℃前後で、昼間も上着が必要になりそうです。

東海から九州は19℃前後で、過ごしやすい気温が続くでしょう。

9日(日)は全国的に傘の出番

9日(日)は、低気圧や前線が日本付近を通過するでしょう。朝から広い範囲で雨が降りそうです。特に日本海側では、雨脚が強まる所があるでしょう。風が強まり、横殴りの雨になる可能性があります。



東北や北陸、関東甲信の山沿いで紅葉が見頃を迎えていますが、お出かけにはあいにくの天気になるでしょう。