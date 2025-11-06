静岡･磐田市に国内最大級の生産量を誇るエビの陸上養殖場があります。海ではなく「陸」で育てるエビ。新たな特産品にしようと、市は“エビのまち”をPRしています。



こんがりおいしく焼けたエビの串焼き。



（来場した子ども）

「うま」



（来場した子ども）

「すごくおいしくて新鮮です」



10月、磐田市の商業施設で初めて開かれた「エビフェア」です。エビの被り物を身に着けて登場したのは…草地市長。





（磐田市 草地 博昭 市長）「磐田市長というよりも、きょうは“名誉海老大使”ということでごあいさつさせていただいております。エビの産地化をするだけでなくて、エビでまちをもっと盛り上げようと」イベントはまさに“エビづくし”。子どもたちが夢中になっていたのはエビすくい体験。実はこのエビ、全て磐田市内の陸上養殖場で育ったものです。（来場者）Q.エビのまちにしようと盛り上げているが…「へー。これならおいしいよね。いいと思います」（来場者）「価格も1本100円だったから食べてみようと思って」ただ、“エビの産地”としての知名度はいまひとつ。磐田市は子どもたちが考案したエビ料理を、市内の飲食店などで提供してもらう企画を行い、広報に力を入れています。（来場者）「エビがもう少し身近な食材となって、子どもたちにおいしく食べられるように料理してあげたいなと思います」（来場者）「近くで（エビが）特産というのはあまり聞いたことがないので、特産になれば期待が膨らむと思う」ところで、なぜ、磐田でエビが養殖されるようになったのでしょうか。（澤井 志帆 キャスター）「磐田の養殖エビ。実は、この工場で作られています。中は一体どうなっているのでしょうか」エビの陸上養殖場があるのは、自動車メーカー「スズキ」の部品工場だったこの建物。NTTの関連会社で水産事業を行う「NTTグリーン＆フード」が運営しています。（NTTグリーン＆フード 横井 優子さん）「こちらの水槽にエビがいるのでご覧いただければと思います」（澤井 志帆 キャスター）「あっ、たくさんいますよ。エビも大きいですね」養殖されているのは、食用として広く流通している「バナメイエビ」です。約1万3000平方メートルの敷地に16メートル四方の巨大水槽が16個あります。（澤井 志帆 キャスター）「この中（水槽）にエビはどのぐらいいますか？」（NTTグリーン＆フード 横井 優子さん）「1回この中に入るのがエビの赤ちゃんが“10万匹”以上、一つの水槽に入ります」（澤井 志帆 キャスター）「10万匹かける16。すごい数ですね」磐田市内では、2022年に別の場所でエビの陸上養殖が始まり、年間80トンを生産。2024年12月に完成したこの養殖場と合わせると、年間の生産量は約200トンで国内最大級の規模を誇ります。海外では海で養殖されるのが一般的ですが、“陸上養殖ならではのメリットがある”といいます。（NTTグリーン＆フード 横井 優子さん）「弊社のエビは“バイオフロック”と言ってプランクトンとエビを一緒に水槽の中に共存させて、ろ過･循環システムを水槽内で完結させる方式になります」（澤井 志帆 キャスター）「エビの排出物やエサの残りなどは、リアルタイムできれいにされ続けているということですね」（NTTグリーン＆フード 横井 優子さん）「そうですね。プランクトンが消化してくれます」地下からくみ上げた海水と淡水を入れた水槽は、一見、濁っているようにも見えますが…これは“微生物”によるもの。微生物にエビの排せつ物や食べ残しを分解させ水を浄化する“バイオフロック”と呼ばれる技術です。海や湖のように細菌やウイルスが侵入するリスクが少ないのが特徴だといいます。さらに“出荷前”にも工夫が…。（NTTグリーン＆フード 横井 優子さん）「きれいな水で1日絶食させて、うんちなどを取り除いていくんですね。それをすることによって、“エビの背わた”、中がきれいになるように工夫して出荷しています」（澤井 志帆 キャスター）「背わたも取らなくていい？」（NTTグリーン＆フード 横井 優子さん）「ほとんど取らなくていいです」磐田の特産品を目指す“陸上養殖のエビ”食べ方にも特徴が…。（澤井 志帆 キャスター）「頭からかぶりついていいですか？（パリッ）おいしい。足もひげの部分も全く口に刺さらなくて。臭みは全くなくて、殻もやわらかくておいしいです」（NTTグリーン＆フード 横井 優子さん）「きれいな環境で育てているので、陸上養殖だと殻がやわらかくなるんですよ。なので“頭から丸ごと”食べていただいて。私たちのエビは人が食べてもいいエサを与えているので、うま味や甘みが全然違うと思います」NTTグリーン＆フードはこの養殖場で育てたエビを「福エビ」として販売。同じ磐田市内にあるもう一つの陸上養殖場で育てた「幸えび」と合わせて「幸福」のエビでブランド化を目指しています。（NTTグリーン＆フード 横井 優子さん）「大手飲食店や大手外食チェーンに出荷しているので、日本全国で食べていただけます。どこに行ってもNTTのエビが食べられる磐田市になればと思っています」多くは輸入に頼っているバナメイエビ。こだわりの技術で育てる磐田産のエビを、新たな特産品として広めることができるのでしょうか。