通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は６％台に低下
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.87 5.22 6.11 7.40
1MO 7.62 5.41 6.49 7.22
3MO 8.52 5.87 7.33 7.14
6MO 8.87 6.13 7.86 7.29
9MO 9.11 6.33 8.18 7.45
1YR 9.24 6.48 8.40 7.58
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.89 7.46 6.34
1MO 7.94 7.62 6.33
3MO 8.38 8.20 6.75
6MO 8.80 8.68 7.06
9MO 9.09 9.01 7.27
1YR 9.29 9.27 7.43
東京時間16:30現在 参考値
ドル円１週間は６．９％付近に低下している。１１月に入ってからは一連のイベント通過を受けて水準が低下傾向となっている。水準的には９月末の低水準に近い。
